Že na prvem poligonu poškodba tekmovalke: posredovati so morali reševalci #video

S tekmo za vilo se je začela druga sezona Exatlona, ki jo boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 19.45. Že na prvem poligonu so se tekmovalci lahko na lastni koži prepričali, zakaj gre za najtežjo televizijsko preizkušnjo. Ena od tekmovalk si je že po nekaj metrih poligona poškodovala koleno in ni mogla nadaljevati tekme.

Prva tekma na poligonu z zloveščim imenom Apokalipsa je postregla z izjemno izenačenim dvobojem, prvo točko pa je za Jadran osvojil Boris. Modri so se tudi v nadaljevanju dobro spopadali z zahtevnim poligonom in prišli do vodstva 3:0. A sanjski tek ni trajal dolgo. Lina je ekipi Triglava priborila prvo zmago, takoj za njo pa še Jan, s čimer sta zaostanek znižala za eno točko. To je že nakazovalo, da nas čaka zelo napet večer.

Ekipa Jadran je nato nekaj časa uspešno zadrževala nasprotnike pri točki ali dveh zaostanka, a so ti na polovici tekme ujeli ritem in uspešno izenačili z rezultatom 5:5. Prvo vodstvo si je rdeča ekipa Triglav priborila pri rezultatu 7:6. Pri rezultatu 9:7 so imeli modri zadnjo priložnost, da se izognejo porazu in s tem bivanju v baraki, a je bil Tim Nuč spretnejši od visokoraslega Marka Vnuka. Ekipa Triglav si je s tem za teden dni zagotovila ugodnosti, ki jih nudi lepa karibska vila.

Ekipa Triglav je za zmago vseeno plačala visoko ceno. Že po nekaj metrih poligona drugega dvoboja večera se je namreč poškodovala njihova najizkušenejša tekmovalka Teja Kralj.

Pri skoku z višine v notranjost avtobusa je začutila močno bolečino v kolenu in z dvobojem ni mogla nadaljevati. Pri tem je potrebovala tudi zdravniško pomoč. Več v zgornjem videu.

"Ko se je zgodila poškodba, sem bila nasmejana. Ponavadi poskušam biti čim bolj pozitivna, ampak potem sem vseeno poskusila stopiti na nogo. Bilo je, kot da bi bil zgornji del noge čisto ločen od spodnjega. Prav grozen je ta občutek, ker ne veš, ali se bo to rešilo ali ne," je Teja povedala po prihodu v vilo in dodala, da jo, čeprav si močno želi nadaljevati z Exatlonom, vseeno muči negotovost. Več v spodnjem videu.

Ali bomo 43-letnico še lahko spremljali na poligonih Exatlona, bomo izvedeli kmalu.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

