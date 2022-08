Razkrivamo še drugih osem tekmovalcev Exatlona

Exatlon Slovenija z voditeljem Juretom Koširjem bo prvič na Planetu že v ponedeljek, 5. septembra, najtežji športni preizkušnji pa se bo pridružila tudi komentatorska oddaja, ki jo bo ob dveh tekmovalcih iz prve sezone Chorchypu in Franku Bajcu vodila Jasna Kuljaj.

Rdečo ekipo smo že spoznali, na osupljivih poligonih v vroči Dominikanski republiki pa se bo z njo spopadla modra ekipa izzivalcev, ki jo sestavljajo Boris Vidović, Andreja Košir, Marko Vnuk, Pika Miškulin, Jaka Polak, Karolina Siročič, Luka Burja in Tjaša Lepej.

Karolina Siročič

21 let

Ljubljana

študentka fakultete za šport, teniška igralka

Foto: Blaž Vatovec

21-letna študentka fakultete za šport Karolina Siročič je vsestranska športnica, njena ljubezen pa je tenis. Zelo rada gre tudi v fitnes, saj pravi, da je tam v svojem svetu, in v gore. V Exatlon je se prijavila za šalo skupaj z nekaj sošolci s fakultete. Pred odhodom v Dominikansko republiko je povedala, da jo tam najbolj skrbijo insekti in bivanje v baraki.

Zase pravi, da je vztrajna, vredna zaupanja in malo nora. Meni, da vsak, ki vstopi v šov, lahko postane zmagovalec, razlike se nato pokažejo v šovu, ko je treba vztrajati.

Luka Burja

29 let

Kamnik

medijski tehnik, ekspert kalistenike

Foto: Blaž Vatovec

29-letni Luka Burja iz Kamnika zase pravi, da je adrenalinski odvisnik. Treniral je nogomet, tajski boks, namizni tenis in atletiko. Zadnji pet let se posveča "streetworkoutu". V lasti ima tudi uradni državni rekord v držanju "planka" in nekaj neuradnih rekordov, recimo sklece na prstih, sklece na prstih v stoji in druge. Brez težav se postavi v položaj, imenovan "human flag", visi na eni roki z višine dvajsetih metrov, naredil pa je tudi že stojo na dvajset metrov visokem reflektorju na nogometnem igrišču.

Eden od njegovih ciljev za prihodnost je stoja na vrhu trboveljskega dimnika. Verjame, da lahko postane zmagovalec Exatlona, saj je fizično eden najbolje pripravljenih in mentalno zelo močan.

Tjaša Lepej

23 let

Slovenj Gradec

ekonomska tehnica, nekdanja profesionalna atletinja

Foto: Blaž Vatovec

23-letna ekonomska tehnica in nekdanja profesionalna atletinja Tjaša Lepej pravi, da obožuje tekmovanja, adrenalin in nove preizkušnje, zato je prepričana, da ji je Exatlon pisan na kožo. Sedem let je trenirala atletiko. Njene discipline so bile tek na 100 metrov, 200 metrov, skok v daljino in štafeta 4 x 100 metrov. Zdaj se rekreativno ukvarja s plavanjem in tenisom.

Je ljubiteljica mačk, ampak ne navadnih. Njen fant ima doma dve divji mački pasme serval, za kateri mu pomaga skrbeti. Ima tudi bengalke, mačke z leopardjim vzorcem. Verjame, da lahko zmaga v Exatlonu, saj je borbena in zastavljenim ciljem sledi, dokler jih ne izpolni.

Jaka Polak

27 let

Ljubljana

študent strojništva

Foto: Blaž Vatovec

27-letni Jaka Polak iz Ljubljane je študent strojništva, pred dokončanjem študija pa ga čaka le še zagovor magistrske naloge. Pravi, da je zaradi njegovega videza marsikdo presenečen, da je tako uspešen študent. Za nastop v Exatlonu se je odločil, ker je šport velik del njegovega življenja, ob tem pa si je od nekdaj želel nastopiti v resničnostnem šovu. Exatlon zajema oboje.

V otroštvu se je ukvarjal z različnimi športi, trenutno se najbolj posveča fitnesu. Rad igra tenis, kolesari in hodi v hribe. Da bo nekaj časa moral preživeti brez telefona in družbenih omrežij, ga ne skrbi, saj se je za tovrsten "odklop" že nekajkrat odločil kar sam. Tik pred odhodom v Exatlon je spoznal dekle, s katero se je ujel kot z nobeno do zdaj, zato verjame, da je prava zanj.

Pika Miškulin

20 let

Ljubljana

študentka fakultete za šport, osebna trenerka

Foto: Blaž Vatovec

20-letna Pika Miškulin iz Ljubljane se je v Exatlon prijavila, ker potrebuje nov izziv in da dokaže, da je v zadnjih dveh letih dobro trenirala. Najprej je trenirala smučanje, nato ritmično gimnastiko, gimnastiko in akrobatski rokenrol, nazadnje pa še atletiko. Njen največji športni dosežek je bil naslov državne prvakinje v akrobatskem rokenrolu.

Zase pravi, da je optimistična, vztrajna in borbena, v prostem času najraje hodi na sprehode s kužkom in fantom, bere in si pogleda kakšen dober film ali serijo. Verjame, da lahko v Exatlonu zmaga, saj je zelo tekmovalna in zna sodelovati v ekipi. Poleg tega misli, da je tudi telesno dobro pripravljena.

Boris Vidović

26 let

Ljubljana

model, nekdanji profesionalni nogometaš

Foto: Blaž Vatovec

26-letni Boris Vidovič je model in nekdanji profesionalni nogometaš. Najprej se je za žogo podil po nogometnih zelenicah, nato jih je zamenjal za dvorano. V lanskem letu je futsal igral v nemški bundesligi v Stuttgartu in s klubom postal državni prvak. V mlajših selekcijah je oblekel tudi dres z državnim grbom in dosegel dva gola, na kar je izjemno ponosen.

Zelo rad potuje in obiskal je že kar nekaj sveta. Pogosto se na pot odpravi sam, saj meni, da tako lahko bolje spozna kulturo in kraje, ki jih obišče. Zase pravi, da je zanimiv, pozitiven in nepredvidljiv. Njegov skriti talent je petje.

Andreja Košir

41 let

Mavčiče

frizerka, mojstrica borilnih veščin

Foto: Blaž Vatovec

41-letna Andreja Košir iz Mavčič je po poklicu frizerka, sicer pa mojstrica borilnih veščin in športna navdušenka. Mamica dveh fantkov za svoj največji športni dosežek šteje naslov državne prvakinje v karateju v borbah. Poleg karateja je trenirala gimnastiko, rokomet, odbojko, japonsko borilno veščino z orožji kobudo, taekwondo, kickboks, badminton in salso.

Še vedno trenira ples ob drogu in borilne veščine, kljub strahu pred višino premaguje plezalne stene, rada se ukvarja tudi z jogo in hodi v naravo. Kar trinajstkrat je osvojila različne lepotne naslove, nastopala v reklamah in se preizkusila kot televizijska voditeljica. V Dominikanski republiki bo najbolj pogrešala svojo družino in jutranjo kavo.

Marko Vnuk

43 let

Maribor

lastnik podjetja, mojster aikida

Foto: Blaž Vatovec

43-letni Marko Vnuk, ki prihaja iz Maribora, je lastnik podjetja, ki se ukvarja s keramiko. V Exatlon ga je za šalo prijavila hčerka. Zase pravi, da je otrok, ujet v telesu odraslega, saj je vedno razigran in včasih malo preveč zagnan. Oče dveh otrok je v mlajših letih treniral košarko, vmes igral tudi nogomet in odbojko. Še vedno smuča, borda, weaka in hodi v fitnes.

Zadnjih 15 let se ukvarja z različnimi borilnimi veščinami, predvsem z aikidom, pri katerem je nosilec črnega pasu, na kar je izjemno ponosen. Od lanskih tekmovalcev bi na poligonu najraje izzval Chorchypa, saj pravi, da sta oba prava borca, približno istih let, ob tem pa je bil v prejšnji sezoni med njegovimi najljubšimi tekmovalci.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že 5. septembra.

