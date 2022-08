Spoznajte prvih osem tekmovalcev druge sezone Exatlona

Že 5. septembra se na Planet vrača najtežja televizijska športna preizkušnja Exatlon, ki prinaša nove poligone, novega voditelja in seveda tudi nove tekmovalce in tekmovalke. Rdečo ekipo smo že spoznali, sestavljajo jo nekateri že znani obrazi, predvsem pa uveljavljeni športniki.

Exatlon Slovenija se z voditeljem Juretom Koširjem na Planet vrača že v ponedeljek, 5. septembra, najtežji športni preizkušnji na televiziji pa se bo pridružila tudi komentatorska oddaja. Tudi tokrat so med tekmovalci in tekmovalkami rdečih nekateri že znani obrazi, predvsem pa uveljavljeni športniki.

Manca Šepetavc

26 let

Litija

Manca Šepetavc Foto: Blaž Vatovec

26-letna Litijanka Manca Šepetavc je nekdanja profesionalna atletinja, zdaj pa osebna trenerka, ki se lahko pohvali z nazivom mis športa za leto 2017. Atletiko je trenirala 15 let. Njena disciplina je bila tek na 100 metrov z ovirami, njeni največji dosežki pa so večkratni naslov državne prvakinje, nastopi na evropskih in svetovnih prvenstvih in večkratni nastopi za slovensko reprezentanco. V njeni atletski karieri so jo razglasili tudi za naj atletinjo leta. Zase pravi, da je borbena, neustavljiva in da je prava motivatorka. Atletika jo je naučila, da pridejo vzponi in padci ter da nikoli ne smeš obupati in nehati verjeti vase. Vse to ji bo vsekakor prišlo prav na spektakularnih poligonih Exatlona. V Dominikanski republiki bo najbolj pogrešala fanta, s katerim se zelo dobro razumeta in sta hkrati tudi najboljša prijatelja.

Timotej Nuč

27 let

Planina pri Sevnici

Timotej Nuč Foto: Blaž Vatovec

27-letni Timotej Nuč je profesionalni akrobat in član akrobatskega dueta Flipping Art. Z akrobatskim partnerjem Luko sta navdušila v hrvaških Supertalentih, kjer sta dosegla najboljšo uvrstitev tujcev v finalu tega šova. Skupaj sta nastopila tudi med finalom Evropskega prvenstva v rokometu leta 2020. Timotej je že kot otrok rad premagoval poligone, ki mu jih je ponudila narava. Leta treningov in dih jemajoči podvigi so mu dali širok gibalni spekter in ekonomičnost gibanja in to je to, kar po njegovem mnenju potrebuje zmagovalec Exatlona. Denarno nagrado bi vložil v spletne tečaje akrobatike Flipping Art.

Teja Kralj

43 let

Škofja Loka

Teja Kralj Foto: Blaž Vatovec

43-letno ekonomistko Tejo Kralj iz Škofje Loke, mamo devetletnih dvojčkov, so gledalci pred leti že lahko spremljali v resničnostnih šovih, saj je kar dvakrat sodelovala v Survivorju. V prostem času rada kolesari, teče na smučeh in teče v naravi. Kot otrok se je ukvarjala z atletiko, pozneje pa se je preusmerila v karate. Teja se ne ustraši nobenega izziva in tako se je pri dvajsetih letih odpravila na eno leto dolgo potovanje okoli sveta. Zase pravi, da je ustvarjena za preizkušnje, kot je Exatlon, saj uživa v novih, predvsem pa drugačnih stvareh. Verjame, da ji do zmage lahko pomagajo tudi izkušnje. Sebe bi opisala kot trmasto, vztrajno in zaletavo. Čeprav vsi mislijo, da ljubi adrenalin, jo je zelo strah višine in globoke vode.

Teo Čeh

29 let

Šoštanj

Teo Čeh Foto: Blaž Vatovec

29-letni Teo Čeh iz Šoštanja je ustvarjalec vsebin za družbena omrežja in član akrobatske skupine Dunking Devils, ki s svojimi spektakularnimi nastopi navdušuje doma in po svetu. Pred kratkim so celo nastopili med polčasom NBA-tekme v Dallasu, kjer kraljuje naš košarkarski as Luka Dončič. V otroštvu je osem let treniral odbojko, zatem pa nekaj časa dirkal z motorji. Teo bo pred odhodom v Dominikansko republiko za kakšen dragocen nasvet lahko povprašal tudi svoje dekle in nekdanjo Exatlonovko Pino Umek. Meni, da lahko postane zmagovalec Exatlona, saj ima v sebi ravno pravšnjo mešanico poguma in norosti.

Anamarija Kastelic

22 let

Ljubljana

Anamarija Kastelic Foto: Blaž Vatovec

22-letna Ljubljančanka Anamarija Kastelic je turistična tehnica, ki je leta 2021 osvojila naziv mis turizma Slovenije, na kar je zelo ponosna. Leta 2018 se je potegovala tudi za naziv mis Slovenije, nastopila na nekaj modnih revijah in v glasbenih videospotih. Je ljubiteljica športa. V osnovni šoli je najprej trenirala ritmično gimnastiko, a jo je pozneje zamenjala za nogomet. Zadnji dve leti se redno ukvarja s fitnesom in je zelo zadovoljna s svojim napredkom. Dosežek, na katerega je najbolj ponosna, je zagotovo to, da je premagala depresijo in se je začela imeti rada. Zase pravi, da je trmasta, skrbna in tekmovalna. Prepričana je, da bo na poligonih od sebe dala več kot sto odstotkov.

Michael Lovrec

28 let

Maribor

Michael Lovrec Foto: Blaž Vatovec

28-letni Mariborčan Michael Lovrec je vsestranski športni navdušenec, ki je najprej treniral atletiko in tenis, nato pa je njegova velika ljubezen postal nogomet. Pri 21 letih se je zaradi nogometa celo za nekaj časa preselil na Slovaško, kjer ga je profesionalno igral. Pogosto zavije tudi v fitnes studio. Med drugim se Michael rad postavi pred objektiv kot model, letos pa je prvič nastopil tudi v videospotih pevke Alye in skupine Čuki. Zase pravi, da je tekmovalen, natančen in zabaven. Od tekmovalcev iz prve sezone bi na poligonu najraje izzval Franka Bajca, saj meni, da se je vedno treba meriti z najboljšimi. Verjame, da v Exatlonu lahko zmaga, saj je fizično in psihično dobro podkovan.

Lina Majcen

21 let

Komenda

Lina Majcen Foto: Blaž Vatovec

Tudi 21-letna zobna tehnica Lina Majcen se je že preizkusila v resničnostnem šovu. Za Exatlon se je odločila, ker se rada preizkuša v novih podvigih, da ugotovi, iz kakšnega testa je in kje so njene meje. V prostem času se ukvarja s fitnesom in kikboksom. Od malih nog je trenirala twirling in dosegla nekaj vrhunskih rezultatov. Zase pravi, da je trmasta, čustvena in samozavestna. Verjame, da lahko zmaga v Exatlonu, saj za zastavljene cilje vedno naredi vse, kar je v njeni moči. Od lanskih tekmovalcev bi na poligonu izzvala Marjanco Polutnik, ker bi ji dvoboj z zmagovalko Exatlona predstavljal velik izziv.

Jan Klobasa

24 let

Gornja Radgona

Jan Klobasa Foto: Blaž Vatovec

24-letni Jan Klobasa iz Gornje Radgone je večkratni udeleženec resničnostnih šovov doma in v tujini. V enem izmed njih je s pomočjo brata dvojčka celo zmagal. Pravi, da se vsakega izziva zelo veseli in gre vedno na zmago, zato tudi tokrat ne bo nič drugače. Vseeno priznava, da bo v Dominikanski republiki pogrešal svojo družino in prijatelje. Vsestranski športnik, ki največ prostega časa posveča igranju nogometu, o sebi pove, da je trmast, odločen in pošten. Izmed lanskih tekmovalcev bi na poligonu izzval Franka Bajca, za katerega je navijal v prvi sezoni. Prepričan je, da bi bil dvoboj zelo napet.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že septembra.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.