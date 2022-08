Novi voditelj Exatlona: Všeč mi je, ker ni klasični resničnostni šov, temveč ima močan športni pridih

Tokrat vas bomo spoznali kot televizijskega voditelja Exatlona. Kaj je tisto, zaradi česar ste se odločili sprejeti to vlogo?

Po eni strani izziv, ki ga ta vloga ponuja. Lahko rečem, da me zanimajo zabavne TV-vsebine, po drugi strani pa sam koncept oddaje, ki ni klasični resničnostni šov, temveč ima močan pridih tekmovalnosti in športnosti. To mi je všeč.

Nekdanji smučarski as se bo preizkusil v vlogi voditelja druge sezone Exatlona. Foto: Blaž Vatovec

Kaj mislite, da vam bo predstavljalo največji izziv?

Verjetno bo zame največji izziv komentiranje dvobojev, kajti prej sem bil vedno na drugi strani kot tekmovalec in so drugi komentirali moje nastope. Treba se bo vživeti v vlogo športnega komentatorja in ustvariti pravo vzdušje, ko bodo tekmovalci na poligonu.

Boste lahko povsem nepristranski pri spremljanju dvobojev na poligonu? Ste sicer strasten navijač?

Kot navijač sem zelo strasten. Spremljam skorajda vse športe in za naše ekipe in naše reprezentance vselej zagreto navijam. Pri Exatlonu pa bo vseeno treba ohranjati nevtralnost ter vsem nameniti enako pozornost in vse enako spodbujati. Vsekakor bom zelo korekten do vseh tekmovalcev in tekmovalk.

Kateri od tekmovalcev iz prve sezone Exatlona vas je najbolj navdušil?

Izpostavil bi dva. Franka Bajca poznam osebno, nekaj časa je bil celo alpski smučar in on je izjemno gibalno sposoben, kar se je videlo tudi na poligonih. Premagoval jih je z izjemno lahkoto. Tudi Marku Knaflcu se je videlo, da je akrobat.

Z užitkom sem ju spremljal na televizijskih zaslonih. Ampak to tekmovanje je zastavljeno na tak način, da ni nujno, da boš, če si najhitrejši na poligonu, na koncu tudi zmagal. Veliko je odvisno tudi od same natančnosti na koncu dvoboja.

Zmagovalec prve sezone Exatlona Slovenija Franko Bajc je navdušil tudi Jureta Koširja.

Za tekmovalce je Exatlon tudi psihično izjemno naporen. Kaj bi jim svetovali, ko jim na poligonih ne bo šlo po načrtih?

Težko je dajati nasvete. Mislim, da je pomemben predvsem trening. Videl sem, da imajo posamezne elemente možnost vaditi, predvsem ciljanje. Naj se tega lotijo kot športnega projekta. Več bo treninga, večja bo samozavest. Če ima nekdo težave s plavanjem ali višino, se je treba s tem spoprijeti in trenirati. S tem se da veliko narediti. V tem obdobju lahko nekdo močno napreduje.

Kdaj je bilo vam najtežje v smučarski karieri?

Najtežje je, ko si poškodovan in ne moreš trenirati in tekmovati. Poškodbe so zelo različne. Od tistih lažjih, ki so samo moteče, do tistih, ki te priklenejo na posteljo. Vse to sem doživel in takrat se sprašuješ, ali boš sploh lahko še kdaj tekmoval. Ampak to je del športa. Tudi v Exatlonu so poškodbe del igre.

Se za Exatlon tudi sami fizično posebej pripravljate? Bi se želeli preizkusiti tudi na poligonu?

Imam ustaljeno vadbo, ki se je poskušam držati. Tudi čez poletje sem bil kar priden. Kljub počitnicam je bilo kar nekaj časa posvečenega treningu. Po poligonu pa se kljub temu ne bi pognal (smeh, op. p.).

V svoji smučarski karieri ste se bili navajeni spopadati z zelo nizkimi temperaturami. Kako dobro pa prenašate višje temperature, ki bodo vladale v Dominikanski republiki?

To bomo videli, ko bom tam (smeh, op. p.). Načeloma mi je poletje zelo všeč in v zadnjem času imam rajši poletje kot zimo. Mraza sem se precej odvadil. Neverjetno je, kako sem včasih deloval na -20 stopinjah Celzija, zdaj pa me zebe, če grem po ulici in je -5 stopinj Celzija. Domnevam, da je enako tudi z vročino.

Vem, da je tam drugačna klima, ker sem že bil v podobnem okolju na Karibih, tako da upam, da bo šlo. Tudi pri tem pa je treba biti pozoren, saj obstajajo nekatere zakonitosti, ki jih je treba upoštevati. Pomagaš si s tekočino in konec koncev tudi s kakšno vadbo, da se spotiš že prej. Vsekakor sem bom poskusil prilagoditi tropskemu okolju (smeh, op. p.).

Kako sta se ujela z Igorjem Mikičem, ki bo tokrat v Dominikanski republiki v vlogi posebnega poročevalca s terena?

Igor Mikič je zelo prijeten fant, ki ima zelo rad kamero, kar je dobro. Mislim, da se bo odlično znašel v svoji vlogi, predvsem ker ima izkušnje iz prve sezone in bo tekmovalce lahko vprašal marsikaj zanimivega, saj je to lani izkusil na lastni koži. Točno bo vedel, kako se tekmovalci v tistem trenutku počutijo.

Ali lahko, glede na to, da sta se oba že preizkusila v glasbi, pričakujemo, da bosta skupaj skovala tudi kakšno rimo?

Nikoli ne reci nikoli (smeh, op. p.).

Exatlon se z novimi tekmovalci in poligoni na Planet vrača že to jesen. Ponovitev prve sezone te najtežje televizijske preizkušnje lahko trenutno spremljate na Planet 2, vse epizode so na voljo tudi na Planeteka.si.

