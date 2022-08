Exatlonovka: Nisem vedela, kaj je ljubezen, dokler nisem spoznala nje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalka v prvi sezoni preizkušnje Exatlon Slovenija skrbno varuje svojo zasebnost, a junija je svetu razkrila, da je že več mesecev znova srečno zaljubljena. "Zaljubljena sem v to izjemno žensko," je zapisala ob fotografiji svojega dekleta. Druga sezona izziva Exatlon Slovenija prihaja na Planet kmalu!

Noemi Jae je v Exatlonu veljala za eno športno šibkejših tekmovalk, ki so jo tekmice iz modre ekipe rade izbirale za nasprotnico, nato pa jih je znala presenetiti z odlično predstavo v finalu poligona, kjer sta bila najpomembnejša mirnost in natančno ciljanje.

Noemi je med tekmovanjem izjemno napredovala in osvojila tudi medaljo v individualnih bojih, kot individualistka pa se je najbolj povezala z Igorjem Mikičem.

Hitri poroki med epidemijo je sledila hitra ločitev

Po sodelovanju v Exatlonu je Noemi malce poniknila z oči javnosti in skrbno varovala svojo zasebnost, a na profilu na družabnem omrežju Instagram je sledilce in sledilke še naprej navduševala z zavidljivo postavo in zapeljivimi fotografijami.

Dolgo se je šušljalo, ali je lepotica, ki se je na začetku epidemije poročila in kmalu zatem tudi ločila, znova našla srečo v ljubezni in junija, ki je tudi "mesec ponosa", je potrdila, da je znova srečna.

"Včasih ljubezen iščemo na napačnih mestih"

Zaljubljena sem v to izjemno žensko, je zapisala pod fotografijo v družbi svojega dekleta in dodala: "Včasih ljubezen iščemo na vseh napačnih mestih. Nisem vedela, kaj je ljubezen, dokler nisem spoznala nje."

V angleščini je še zapisala, da se ji zdi, da sanja, in si nikoli ni mislila, da bi jo lahko nekdo tako dopolnjeval. "Zdi se mi, da je trenutek, ko sem jo spoznala, trenutek, ko sem končno začela živeti," je sklenila.

Od takrat svetlolaska večkrat objavi fotografije in simpatične videoposnetke v družbi svojega dekleta, s katerim sta še vedno zaljubljeni kot prvi dan. Nova ljubezen pa je na nek način povezana tudi z Exatlonom, saj Noemijina izbranka prihaja iz Dominikanske republike.

