"V Exatlon grem in zmagala bom" #video #foto

Najbolj ekstremna televizijska preizkušnja se vrača na Planet. Kmalu bomo lahko na Planetu spremljali že drugo sezono Exatlona. Bodite z nami. Le kdo se bo letos potegoval za laskavi naziv zmagovalca in zmagovalke Exatlona 2?

Pred letom dni si je Marjanca Polutnik obljubila, da bo sprejela nov izziv v življenju in postala del Exatlona. Ko smo se takrat z njo pogovarjali tik pred odhodom v Dominikansko republiko, je samozavestno zatrdila, da gre po zmago. In to ji je tudi uspelo. Postala je ženska zmagovalka prve sezone šova Exatlon Slovenija. Kako je razmišljala takrat, prisluhnite v spodnjem videu.

Zdaj, ko je leto naokoli, pravi, da se je takrat, ko se je usedla na letalo za Dominikansko republiko, spraševala, kaj sploh dela v življenju in ali je to sploh zanjo. "Vsega sem se začela zavedati na prvi tekmi, ko mi je, po domače rečeno, kar malo želodec obrnilo, ko sem videla v živo te ogromne poligone, ozke bazene, ogenj. Potem se pa človek po 14 dneh kar navadi na tekme vsak dan, vročino, vlago."

Osvojila je 50 tisoč evrov in denar spomladi vložila v posel. Odprla je svojo telovadnico, ki deluje po dogovoru. Tam trenira svoje stranke in jih spodbuja, da so vsak dan boljše.

Exatlon ji je življenje spremenil na več načinov. Kot večina tekmovalcev se je zaljubila v Dominikansko republiko. A Marjanca celo tako močno, da se je tja vrnila že nekaj mesecev po koncu šova. Da jo španski melos res privlači, pa dokazuje tudi zadnje potovanje. Trenutno se Marjanca mudi v Španiji, ob zadnji objavljeni fotografiji, ob kateri marsikdo težko ostane ravnodušen, pa je zapisala le: "Vse je v redu."

Ne zamudite nove sezone televizijske preizkušnje Exatlon. Kmalu na Planetu.

