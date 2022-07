Franko Bajc po vratolomnem podvigu: To je kot devičniku razlagati, kako je se*sati. Probati je treba! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jeseni se na Planet vrača najtežja televizijska izkušnja Exatlon. Zmagovalec prve sezone je ob Marjanci Polutnik postal tudi vsestranski Franko Bajc, ki so mu nadvse blizu dih jemajoči podvigi. V teh dneh je tako opravil tudi prvi samostojni skok z letala.

Priljubljeni Franko Bajc na svojih profilih na družbenih omrežjih že od nekdaj navdušuje s svojimi vratolomnimi akrobacijami, znanje in neustrašnost je s pridom izkoristil tudi v Dominikanski republiki, kjer je v izjemni konkurenci in na zelo zahtevnih poligonih postal najboljši in domov odnesel 50 tisoč evrov nagrade.

Tudi sicer rad Franko Bajc preizkuša meje svojih zmogljivosti in tako se je pred časom pomeril tudi v boksarskem ringu, kjer je po napornih pripravah, ki jih je opravil z Denisom Porčičem - Chorchypom, slavil zmago proti youtuberju Peru Martiću.

Nov izziv je Franko Bajc zdaj našel še v zraku. V kratih videih, ki jih je objavljal na Instagramu, so njegovi sledilci lahko videli, kako se je pred časom na nov podvig pripravljal v vetrovniku. Te dni je sporočil, da je opravil tudi prvi samostojni skok z letala.

Ob fotografije in videe prvega skoka, ki si jih lahko pogledate v zgornji objavi z njegovega Instagram profila, je šaljivo zapisal: "Opisat tole izkušnjo je kot devičniku razlagat, kako je se*sat. Probat je treba!"

Kot kaže se zmagovalec Exatlona tudi v kulinaričnem smislu ne boji poskusiti novih in včasih nekoliko nenavadnih stvari. Tako je ob svojem nedavnem obisku Mehike brez težav pojedel tudi škorpijona.

Exatlon se z novimi tekmovalci in poligoni na Planet vrača že to jesen. Ponovitev prve sezone te najtežje televizijske preizkušnje lahko trenutno spremljate na Planet 2, vse epizode so na voljo tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.