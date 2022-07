Jure Godler bo jeseni presenetil #foto

Jure Godler, voditelj satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem in avtor dveh romanov, tudi med poletjem nima miru. Malo za šalo, malo zares pravi, da se mora še med svojim najljubšim opravilom, igranjem golfa, javljati na telefon, saj bo jeseni izšel njegov novi roman. Poletje je res izkoristil za oddih, prav tako pa za končanje svojega že tretjega romana. Po prvih dveh uspešnicah iz vohunske serije, Casino Banale ter Vohun, ki me je okužil, zdaj sledi še tretja, Dr. Nobody. Ali je nabiral ideje tudi za svoje satirične oddaje, pa vsi že nestrpno čakamo.

Juretov okus za morje je na sploh zelo britanski: Opatijo, Benetke ali Portorož najraje obišče pozimi, ko tam ni vrveža in so temperature znosnejše. Letošnje poletje pa si je popestril z vožnjo do francoskih vinogradov in bretonskih plaž. Eden od vrhuncev je bil obisk mesteca Saint-Nazaire, kjer je v hotelu, kjer je prenočil, v petdesetih letih prejšnjega stoletja Jacques Tati kot scenarist, režiser in glavni igralec posnel zimzeleno komedijo Počitnice gospoda Hulota. Domačini so se mojstru poklonili s kipom gospoda Hulota, ki ga je seveda pozdravil tudi Jure.

Jure te dni pili še zadnje vejice in pike tretje dogodivščine agentov Spencerja in Novaka. Večno žejna, lačna, divjih voženj, dam svobodnih nazorov in razvrata željna (anti)junaka se bosta vrnila v novi napeti zgodbi Dr. Nobody. Potem ko sta Slovenijo v prvi zgodbi obvarovala pred balkansko mafijo in v drugi knjigi svet pred zaroto mednarodne kriminalne združbe, je o tem, koga in kaj bosta reševala tokrat, njun literarni oče še skrivnosten. Če pa vsaj malo poznate zapuščino Iana Fleminga in Jamesa Bonda, ki sta eden od navdihov za Godlerjevo satirično-akcijsko serijo, bi se moralo tokrat dogajanje vrteti okoli jedrske energije.

Več o oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem vam razkrijemo kmalu.

