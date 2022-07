Za vlogo v tej seriji jo je nagradil Erdogan

Ebru Özkan slovenski gledalci poznamo že iz uspešnice Tuje življenje (Paramparça), zdaj pa jo v turški različici dr. Housa gledamo v vlogi Ipek Tekin, vodje bolnišnice, ki je hkrati tudi endokrinologinja. Dr. Hekimogluja, turškega Housa, pozna še iz študijskih let in spoštuje njegove dosežke, a kljub temu ji kot vodji bolnišnice s svojim obnašanjem povzroča kar nekaj preglavic.

Ebru kot Ipek v seriji Zdravnik brez vesti

Večno zvestobo je obljubila Makendoncu

Čeprav je igralka znana po dramatičnih vlogah, pa ima sama v resnici raje komedije. "Življenje ni le negativno. Menim, da ni potrebe po pretiravanju s poudarjanjem vsega žalostnega v življenju, saj moramo to tako ali tako doživeti," pravi 43-letna igralka, ki se je leta 2016 poročila s stanovskim kolegom, makedonskim igralcem Ertanom Sabanom, zdaj pa sta tudi starša štiriletni hčerki Biricik.

Priljubljeno igralko z likom Ipek iz serije Zdravnik brez vesti sicer druži miren in preudaren pristop: "Imam miren značaj in menim, da sem preprosta. Vsi živimo stresno in smo zelo zaposleni, to pa prinaša konflikte v komunikaciji. Poskušam komunicirati s pomočjo pogleda, tako dam ljudem vedeti, kje so meje."

Nagrada iz rok Erdogana

Gledalci so serijo Zdravnik brez vesti izglasovali za najboljšo predelavo v zgodovini turške televizije, Ebru pa je za odlično odigrano vlogo nagradilo tudi turško Združenje radijskih in televizijskih novinarjev. Nagrado ji je izročil kar turški predsednik Erdogan.

Igralko v prihodnosti čaka še več odmevnih projektov, saj jo bomo kmalu videli v Netflixovi fantazijski seriji Sahmaran, s soigralcem iz Zdravnika brez vesti Timucinom Esenom pa te dni snema psihološki triler Gri (Siva) za Disney+.

Zdravnik brez vesti bo na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45.

