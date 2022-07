To je filmski zvezdnik sporočil svojemu nasledniku

Odslej boste na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45 spremljali novo zdravniško serijo Zdravnik brez vesti, ki je turška različica legendarne serije o doktorju Housu. Seriji, ki so jo gledalci izglasovali za najboljšo predelavo v zgodovini turške televizije, je svoj "blagoslov" dal tudi igralec v ameriški različici serije Hugh Laurie. Ta je turškemu igralcu, ki bo odigral vlogo nenavadnega zdravnika, namenil prav posebno sporočilo.

Ameriška zdravniška serija o zloglasnem zdravniku doktor Housu je pred leti že navdušila gledalce po celem svetu in tudi slovenske gledalce, zato so se turški filmski ustvarjalci odločili posneti svojo različico te kultne serije, v kateri je glavno vlogo doktorja Hekimogluja prevzel priljubljeni turški igralec Timuçin Esen.

Med nastajanjem turške različice serije je igralec Hugh Laurie, ki je navduševal v originalni različici, spregovoril o svojih spominih na vlogo dr. Gregoryja Housa in na snemanje serije.

"Serije se bom vedno spominjal z velikim ponosom in ljubeznijo. To je bil najbolj razburljiv izziv, ki sem se ga kdaj lotil. Mimogrede, vem, da v tem trenutku tega ne bi bil več sposoben izpeljati. Nimam več energije in moči, potrebne za ta projekt. To je bilo tako naporno, da sem si po koncu igralstva vzel odmor in se začel ukvarjati z glasbo. Šel sem v popolnoma drug svet in začel ustvarjati glasbo z bendom," je povedal Hugh Laurie in dodal, da je bil ta prehod verjetno najboljša odločitev, ki jo je sprejel v življenju.

V svoji izjemno uspešni igralski karieri je navduševal v številnih vlogah. "Nobena od njih name ni imela tako močnega vpliva kot vloga doktorja Housa. To je bil projekt, ki me je zelo zanimal. Bil sem obseden z vsako podrobnostjo. Včasih sem spravljal ob živce ljudi na snemanju in izven njega. Odkar smo zaključili s serijo, sem postal malo bolj priseben. Ne vem, ali je to dobro ali slabo," je malo v šali in malo zares o vlogi, po kateri je najbolj poznan gledalcem po celem svetu, povedal igralec.

Ob tem je turškemu igralcu Timuçinu Esenu, ki je stopil v njegove čevlje za turško različico serije, svetoval, naj poskuša med snemanjem ohraniti zdravo pamet. "Naj te vse skupaj ne zanese preveč, kot je mene. Da ne boš samega sebe in ljudi okoli sebe spravil ob živce," je dejal Hugh Laurie in pozdrave namenil tudi turškim gledalcem in izrazil upanje, da bodo uživali tudi v turški različici serije.

Ta je nato presegla vsa pričakovanja in veliko navdušenje med tistimi, ki so jo spremljali, zato gre pričakovati, da jo bodo dobro sprejeli tudi slovenski gledalci.

