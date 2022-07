Po dr. Housu prihaja Zdravnik brez vesti

V seriji Zdravnik brez vesti (Hekimoglu) dr. Housa igra Timuçin Esen in tokrat je temu zloglasnemu nefrologu in strokovnjaku za nalezljive bolezni ime Ates Hekimoglu. Ljudomrzni zdravnik s svojo tričlansko ekipo z uporabo posebnih metod zdravi izjemne primere.

Dramska serija spremlja vsakdanje življenje tega nedružabnega, duhovitega in samosvojega medicinskega genija, ki kljubuje bolnišničnim pravilom in naredi vse, da bi dosegel svoje. Pri tem ga spodbuja sodelavec Orhan Yavuz, administratorki Ipek pa z neupoštevanjem bolnišnične hierarhije povzroči nemalo sivih las.

Turška priredba ameriške uspešnice Zdravnikova vest (House) se v vsaki epizodi poleg raziskovanja medicinskih skrivnosti loteva tem ljubezni, žrtvovanja, tovarištva, discipline in človečnosti. Gledalci so serijo izglasovali za najboljšo predelavo v zgodovini turške televizije, svoj "blagoslov" pa je seriji dal tudi Hugh Laurie.

Glavni igralec Timuçin Esen je igro študiral v Turčiji, Italiji in ZDA in je za svoje številne vloge v gledališču, filmih in serijah požel občudovanje gledalcev in mnoge nagrade. Igralke Ebru Özkan, ki igra vodjo bolnišnice, pa se bodo igralci spomnili iz nadaljevanke Tuje življenje (Paramparça).

Zdravnik brez vesti bo na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, prvič že ta ponedeljek, 11. julija.

