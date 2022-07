Je Nina iz Poroke na prvi pogled končno pokazala svojega novega fanta?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko različico televizijskega eksperimenta Poroka na prvi pogled, ki smo ga na Planetu lahko spremljali spomladi, sta močno zaznamovala simpatična Domen in Nina, ki sta trdnost svoje ljubezenske zveze sklenila preizkusiti tudi v resničnem življenju po šovu, a sta kmalu spoznala, da sta njuni življenjski poti preveč različni, in sta se razšla. Nina že ima novega fanta in kot kaže, ga je končno pokazala tudi svojim sledilcem na družbenih omrežjih.