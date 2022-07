Hajdi in Anže sta svojo ljubezensko zgodbo ovekovečila na poseben način #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hajdi in Anže sta prvo sezono slovenske različice oddaje Poroka na prvi pogled zaznamovala kot simpatičen par, ki mu je v šovu s pomočjo strokovnjakov uspelo zanetiti iskrico prave ljubezni in ki tudi danes še vedno skupaj piše svojo ljubezensko pravljico. Njuna zgodba je navdihnila mnoge, med drugim tudi pevko Špelo Cilenšek, ki ju je zato povabila k snemanju videospota za pesem Poletna noč.

Skladba govori o ljubezni brez meja, kjer se partnerja spodbujata in skupaj preživita romantično poletno noč. To je bil tudi razlog, da sta bila priljubljena Hajdi in Anže več kot prava izbira za videospot.

Videospot so posneli v Idriji na prečudoviti lokaciji Hiška na griču in na Otočcu v bližini gradu. Kako se je simpatični par iz šova Poroka na prvi pogled odrezal v svoji čisto prvi tovrstni izkušnji, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Hajdi in Anže sta dokaz, da je svojo sorodno dušo mogoče najti tudi s pomočjo znanosti v šovu Poroka na prvi pogled. Če bi tudi sami želeli izbiro pravega partnerja prepustiti znanosti, se lahko prijavite v novo sezono šova Poroka na prvi pogled: Slovenija.

Trenutno lahko na Planetu spremljate avstralsko različico šova Poroka na prvi pogled. Na sporedu je od ponedeljka do četrtka ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

