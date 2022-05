Hajdi in Anže zdaj živita tu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sinoči se je končal eksperiment Poroka na prvi pogled, nocoj ne zamudite še zadnjega dela komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled. Z vami bodo tudi neveste in ženini, nocoj ob 21.uri na Planetu.

Jaz sem se zaljubil, je na zadnji skupni večerji parov, pogovor pričel ženin Anže. Edini par, ki jima je uspelo in sta po eksperimentu Poroka na prvi pogled, ostala skupaj tudi izven televizijskega zakona, sta Hajdi in Anže. Sveže zaljubljena, ne skrivata, da zdaj živita nekje med Ljubljano in Tržičem. Malo sva tu, malo sva tam, nam razložita.

Priznala pa sta, da je bilo na začetku težko, tudi v vsakdanjem življenju, v realnosti. Ko so se kamere ugasnile, je bilo treba spet poiskati novo, skupno pot. Ko so bile težave v eksperimentu, si z osebo 24 ur na dan, ne pobegneš ampak se enostavno pogovoriš, pravi Anže. A jima je uspelo, kakšno je življenje zdaj, kakšne načrte imata pa bosta razkrila tudi v nocojšnji oddaji Poroka na drugi pogled.

Komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled, nocoj ob 21.uri na Planetu.

