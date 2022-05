Tako je Sandi utišal Anžeta, ko ga je vprašal o Kate #video

V oddaji Poroka na prvi pogled so se udeleženci po nekajmesečnem premoru po koncu eksperimenta udeležili zadnje skupne večerje. Prišla sta tudi Katja in Aleksandar, ki sta šov zapustila predčasno, na presenečenje mnogih pa tam ni bilo Kate. Ko je Andraž o tem vprašal Sandija, je dobil zelo izviren odgovor, ki je nasmejal celo omizje.

Domen je ostale člane omizja med večerjo opozoril, da se samo ena oseba ni udeležila zadnje skupne večerje. Vsi so kmalu ugotovili, da manjka Kate. To je izkoristil Anže, ki je želel nekoliko zbosti Sandija, zato ga je vprašal, zakaj s seboj ni pripeljal žene iz šova Kate.

Šala se mu ni posrečila, kot je upal, saj mu je Sandi z odgovorom vrnil milo za drago in poskrbel za veliko smeha. "Ne vem, saj lahko ti vprašaš, saj imaš njeno telefonsko številko," je dejal Sandi in s tem namignil na afero, ki je močno vplivala na dogajanje v šovu in skoraj pripeljala do konca zveze med Hajdi in Anžetom.

Sredi eksperimenta je namreč prišlo na dan, da si je Kate dopisovala z Anžetom in Andražem, prišlo je celo do predloga, da bi zamenjali partnerje v eksperimentu.

Za mizo je bolj za šalo kot zares sledila izmenjava mnenj, zakaj Kate ni prišla na večerjo, Sandi pa je nato na samem strnil svoje misli. "Malo sem razočaran, da se Kate ni odzvala temu povabilu na to zadnjo večerjo, da se malo podružimo, pogovorimo, ampak ne vem, zakaj je ni." Več v zgornjem videu.

Ali bo Kate prišla vsaj na zaključno ceremonijo, preverite v nocojšnji oddaji.

Nocoj ob 21. uri ne zamudite še zadnjega dela šova Poroka na prvi pogled, kjer bodo udeleženci s pomočjo strokovnjakov še zadnjič poskusili najti odgovore na vsa svoja vprašanja.

