Andraž priznal, da se je poljubljal s Kate #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled smo si lahko ogledali, kako so se udeleženci nekaj mesecev po koncu eksperimenta spet srečali na skupni večerji. Glavna tema pogovorov je bil razhod Nine in Domna, gledalce pa je gotovo presenetilo tudi priznanje Andraža, da se je poljubljal s Kate.