Nina je Domna s svojo odločitvijo do konca držala v negotovosti #video

Nina je pred ponovnim srečanjem z Domnom priznala, da jo je v težkih trenutkih v eksperimentu obdržala trma, saj je v svojem izbrancu videla potencial, želela pa je izvedeti, ali je njun odnos res to, kar ona misli, da je.

"Domen je kot osebnost zelo težak. Lažje bi ga nosila okoli kakor spremenila kaj v njegovi glavi. Ima veliko izzivov, ki pa meni ustrezajo, saj mi soočanje z njimi omogoča, da rastem. Glede tega drug drugega dopolnjujeva, kar sem si jaz vedno želela," je razkrila.

Na drugi strani se je Domen zelo veselil, da bo končno lahko spet videl svojo nevesto, vseeno pa ga je bilo zelo strah. "Ne vem, kaj se je odločila. Samo to me skrbi." Dodal je, da se zavrnitve ne boji, bi se mu zdelo pa škoda vloženega časa, če bi se Nina odločila, da ne bo ostala z njim.

Nina je priznala, da sta jo h končni odločitvi vodila srce in pamet. "Ne vem, ali je Domen tisto, kar sem tako dolgo čakala, je pa gotovo tisto, kar sem zdaj potrebovala," je še dejala, preden je ponovno videla svojega ženina.

Zakonca sta se tesno objela in večkrat poljubila, nato pa se je Domen lotil branja končne zaobljube. Vmes je bil zelo živčen. Čeprav so se mu besede zelo zatikale, je Nini priznal, da bi z njo rad nadaljeval skupno pot, saj ga zanima, kam ju bo peljala.

Zaobljubo je nato prebrala še Nina. Vmes je izpostavila kar nekaj napak, ki jih je opazila pri svojem ženinu, in vse je kazalo, da bodo te prevladale nad njegovimi dobrimi lastnostmi. Nato je sledil preobrat in Nina je Domnu priznala, da si želi poskusiti graditi na njunem razmerju tudi v resničnem življenju. Domnu se je odvalil kamen od srca, Nino je stisnil k sebi, jo poljubil in ji rekel: "Nobenemu te ne dam." Več v zgornjem videu.

Končne odločitve udeležencev šova Poroka na prvi pogled bodo nocoj ob 21. uri pokomentirali tudi komentatorji oddaje Poroka na DRUGI pogled.