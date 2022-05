Exatlon Slovenija se vrača z drugo sezono!

Exatlon Slovenija, najuspešnejši športni resničnostni šov lanske jeseni, se vrača z drugo sezono! "Izjemno sem zadovoljen, da lahko potrdim novico, ki so jo slovenski gledalci nestrpno pričakovali: Exatlon bo na TV-zaslonih znova navduševal že jeseni," je povedal generalni direktor Planet TV Pavel Stantchev, ki dodaja: "Težki fizični in psihični izzivi bodo vnovič izoblikovali najmočnejše tekmovalce in tekmovalke. Ekipni duh, pogum in požrtvovalnost bodo znova vodili v veliko televizijsko pustolovščino!"

Najbolj gledan športni resničnostni šov lanske jeseni

Premierna sezona preizkušnje Exatlon Slovenija je s 65 oddajami, ki smo jih na Planetu lansko jesen spremljali od ponedeljka do petka, dosegla povprečni delež 13 odstotkov in rating 5,2 odstotka v ciljni skupini gledalcev med 18 in 64 leti ter izjemni 20-odstotni delež in rating 5,4 odstotka v ciljni skupni mlajših gledalcev med 18 in 39 leti. Oddaje si je ogledalo kar 1.221.290 različnih gledalcev, starejših od štirih let, samo finalno oddajo Exatlon Slovenija pa si je ogledalo 330 tisoč različnih gledalcev, starejših od štirih let. Oddaja je pravo evforijo povzročila tudi na družbenih omrežjih.

Raziskavo gledanosti je opravila agencija AGB Nielsen Media Research v deležu gledalcev v živo in z zamikom na isti dan.

Kdo bo nasledil Marjanco in Franka?

Kdo bo sestavljal modro in rdečo ekipo, ki se bosta na neverjetnih poligonih v eksotični Dominikanski republiki borili za ekipno in nato individualno zmago? Katera tekmovalca bosta nasledila prva slovenska zmagovalca Exatlona, Marjanco Polutnik in Franka Bajca? Prijave za Exatlon Slovenija se bodo odprle kmalu, saj se najtežja televizijska športna preizkušnja na Planet z novo sezono vrača že jeseni!

Prijave za novo sezono Exatlona se bodo odprle kmalu, na Planet 2 pa si boste lahko junija ogledali tudi ponovitev prve sezone.



