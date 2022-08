Zvezdnica razkrila skrivnost mladostnega videza

Od ponedeljka do petka ob 18.45 si boste odslej lahko ogledali po dva dela turške uspešnice Prepovedani sadež. Zvezdnica serije je razkrila svoj recept, kako ostaja mladostna, in priznala, da že več let ni jedla mesa.

Igralka in glasbenica Şevval Sam, ki jo v seriji Prepovedani sadež spremljamo v vlogi Ender, je razkrila, da je recept njene mladostnosti predvsem v njeni energičnosti.

"Imam veliko življenjske energije. Kar človeka naredi mladega, so entuziazem, radovednost in energija. Nisem človek z velikimi pričakovanji in zato ne potrebujem veliko, da sem srečna. Predvsem pa so stvari v mojem življenju, ki me še vedno navdušujejo," je razkrila zvezdnica, ki se še vedno lahko pohvali z zavidanja vredno postavo.

"Ne ukvarjam se s športom in podobnimi stvarmi, vseeno pa skrbim, da se dobro prehranjujem. Ne uživam pakirane hrane in jem večinoma zelenjavo. Tudi meso sem nazadnje jedla pred dvaindvajsetimi leti," je razkrila.

Vseeno je 48-letnica priznala, da si je privoščila tudi nekaj lepotnih posegov in dodala, da je dojemanje lepote pri teh letih drugačno. Kljub temu je prepričana, da je lepota, ki jo ljudem daje veselje, močnejša od kakršnekoli estetike.

Serija Prepovedani sadež je na sporedu na Planetu od ponedeljka do petka ob 18.45 in 19.45. Zamujene epizode najdete tudi na Planeteka.si.