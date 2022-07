Rekordno število prijav na odbojkarski spektakel v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljana bo med 28. in 31. julijem prizorišče odbojkarskega spektakla Volleyball World Beach Pro Tour Futures. Veliki finale v moški in ženski konkurenci si boste 31. julija ob 21. uri v neposrednem prenosu lahko ogledali tudi na Planet 2.

Na turnir prenovljene svetovne serije Volleyball World Beach Pro Tour Futures prihajajo odbojkarji in odbojkarice z vseh celin. Organizatorji so prejeli prijave rekordnih 160 dvojic iz 38 držav, a se jih bo na vroči ljubljanski mivki med seboj lahko pomerilo le 32 najboljših v moški in ženski konkurenci.

V boj za prestižno zmago se bo podalo tudi sedem slovenskih parov, na čelu s Tajdo Lovšin in Tjašo Kotnik, Janom Pokeršnikom in Rokom Bračkom ter Nejcem Zemljakom in Črtomirjem Bošnjakom.

Tekmovanje se bo začelo s četrtkovimi kvalifikacijami v Ludusu v Črnučah, finalni obračuni bodo v soboto in nedeljo na Kongresnem trgu. Finale v članski ženski in moški konkurenci si boste lahko v neposrednem prenosu lahko ogledali na Planet 2. Komentator bo Tomaž Cuder.

Prenos športnega dogodka Volleyball World Beach Pro Tour Futures z ljubljanskega Kongresnega trga boste na Planet 2 lahko spremljali v nedeljo, 31. julija, ob 21. uri na Planet 2.

