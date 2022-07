V 13-ih sekundah na vrh stavbe #video

Danes se je naša terenska ekipa Jutro na Planetu mudila v Celju. Prihodnji teden pa bomo naša poletna terenska javljanja končali v živo iz Ljubljane. Jutro na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do sobote od 8. do 9. ure na Planetu.

Celje bo vse do nedelje živelo v duhu gasilske olimpijade. Knežje mesto namreč gosti največji gasilski dogodek v Sloveniji, ki je hkrati tudi odlična priložnost za promocijo Slovenije. Zato smo se tja odpravili tudi z oddajo Jutro na Planetu. Obiskali smo celjski grad, gostili pa smo viteza Petra Koželja in Kristjana Erjavca z Zavoda Celeia. S prizorišča gasilske olimpijade, katere se bo udeležilo kar tri tisoč tekmovalcev iz 23 držav, pa se nam je oglasil novinar Tomaž Cuder.

Na zadnji gasilski olimpijadi v Beljaku pred petimi leti je Slovenija osvojila tri zlate, eno srebrno in eno bronasto medaljo. Olimpijada je bila ena uspešnejših za slovensko reprezentanco. Kako je tekmovati na takšnem tekmovanju, pa nam je iz prve roke povedala sogovornica Lidija Terbulec iz PGD Hajdoše iz najboljše slovenske gasilske vasi.

V najatraktivnejši disciplini pa Slovenci, žal, ne tekmujemo. Govorimo o tekmovanju s kljukasto lestvijo, v kateri morajo tekmovalci z lestvijo najhitreje priti v zgornje nadstropje.

Jutri pa ne zamudite novih vsebin, ki jih za vas pripravljamo v oddaji.

Ob današnjem hitrem tempu življenja in vsakodnevnih stresnih situacijah je toliko pomembnejše, da si znamo vzeti čas zase in se umiriti. Z našo gostjo bomo spoznavali pozitivne učinke meditacije. In pa govorili o času, preživetem v naravi, ki ni nikoli zapravljen. To dobro ve tudi naša gostja, ki je najsrečnejša v gorah, kamor se najraje odpravi s svojim pasjim prijateljem. Oba bosta jutri z nami v studiu. Petek pa pomeni tudi čas za naš otroški bralni kotiček. Ta teden so naši mladi gostje brali knjigo Balabuga avtorice Tine Vrščaj, ki bo jutri z nami v družbi treh mladih bralcev. Ne zamudite.

Vabljeni v našo družbo tudi jutri ob 8. uri na Planetu, v oddaji Jutro na Planetu bo z vami voditelj Taiji Tokuhisa.

