Si želite ogledati oddajo v živo? #video

Oddaja Jutro na Planetu se seli v knežje mesto. Jutri ob 8. uri bomo z našo jutranjo ekipo v Celju, natančneje na celjskem gradu. Glede na to, da bomo v Celju na največji znamenitosti – Starem gradu, ki se ga v zgodovinskih dokumentih prvič omenja leta 1322 in je bil sedež Celjskih grofov, najvplivnejše plemiške rodbine na Slovenskem –, bomo iz tistih časov priklicali čisto prave viteze.

Od vitezov in mečevanja pa spet h karateju. Ta teden telovadimo z Matijo Matijevićem, selektorjem karatejske reprezentance, s katerim bomo jutri poskrbeli za trening nog. Dan se pozna po dobri jutranji vadbi. V nadaljevanju oddaje pa se bomo med drugim preselili na lokacijo gasilske olimpijade v Celju.

Letošnjo Gasilsko olimpijado letos gosti knežje mesto – Celje. Gre za največji gasilski dogodek v Sloveniji, ki je hkrati tudi odlična priložnost za promocijo Slovenije. Gasilske olimpijade se bo udeležilo tri tisoč tekmovalcev iz 23 držav. Od tam se nam bo oglasil tudi naš novinar Tomaž Cuder.

Za konec pa bomo v naš terenski studio povabili Modrijane, ki so povezani tudi z gasilci. Letošnji gasilski olimpijadi so poklonili novo pesem – gasilsko himno in glede na to, da fantje prihajajo iz teh savinjskih koncev, jih bomo pozdravili tudi v našem terenskem studiu.

