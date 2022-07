Par, ki je zakuhal škandal, razkril ozadje dogajanja v šovu

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, je za veliko drame na ceremoniji poskrbela Carolina Santos, ki je tja prišla kar s svojim ljubimcem Danielom. Strokovnjaki Carolini in Danielu sicer niso pustili, da bi skupaj nadaljevala z eksperimentom, a sta ostala tudi po koncu šova še vedno skupaj.

Carolina in Daniel sta par, ki je do zdaj najbolj pretresel deveto sezono šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga trenutno lahko spremljate na Planetu. Svoje razmerje sta začela brez vednosti strokovnjakov in predvsem brez vednosti Carolininega soproga iz šova, Diona, ki mu je očitala, da se za razmerje ne trudi, medtem ko se je sama na skrivaj dobivala z drugim.

To je bil razlog za zgražanje preostalih udeležencev šova, ko sta se ljubimca nepričakovano skupaj pojavila na ceremoniji. Želel sta namreč kot nov par vstopiti v eksperiment, vendar sta pri tem naletela na gluha ušesa strokovnjakov.

"Pod nobenim pogojem vama ne bomo dovolili, da v eksperiment vstopita skupaj," je dejal John Aiken, kar je poželo precejšnje odobravanje preostalih udeležencev šova, par pa se je moral posloviti.

Čeprav jima mnogi niso napovedovali svetle skupne prihodnosti, sta Carolina Santos in Daniel Holmes v resničnem življenju še vedno par, v intervjuju za Yahoo Lifestyle pa sta spregovorila o tem, kako se je njuna afera začela in kaj si mislita o vplivu ustvarjalcev šova na njuno afero.

Osebni trener, ki je tudi grafični oblikovalec, je povedal, da je takoj začutil privlačnost do Caroline. Pri tem ni imel zadržkov, saj se je njegovo razmerje z njegovo ženo Jessico Seracino, ki so mu jo izbrali strokovnjaki, bližalo h koncu. Carolina je bila na začetku bolj neodločna, saj se je bala, kaj bi si o tem mislili drugi.

Daniel verjame, da so tudi ustvarjalci šova nekako predvideli, da se bosta s Carolino zapletla v afero. "Pravzaprav sem bil prepričan, da so jo dali tja, da bi me zvabili v škandal. Na papirju je bila namreč videti kot vse, kar sem želel." Večkrat naj bi ga tudi potegnili na stran in ga spraševali, ali mu je katera udeleženka šova še posebej všeč, in ga opogumljali, naj se s Carolino o svojih čustvih do nje pogovori.

Kasneje sta se dobila na več zmenkih in spoznala, da imata veliko skupnega. Ob tem sta zanikala, da sta z afero le želela dobiti več pozornosti in večjo minutažo v oddaji.

"Vsekakor nisem šla tja z mislijo, da bi bila del škandala ali karkoli podobnega. Vseeno pa sem bila vesela, da sem povzročila nekaj drame in poskrbela za zabavo gledalcev," je v šali povedala Carolina.

Povedala sta, da sta bila pri gledalcih zaradi afere deležna mešanih odzivov. "Ljudje so zelo prijazni na ulicah, manj pa na družbenih omrežjih," je povedala Carolina, Daniel pa je dodal, da je v komentarjih na spletu kasneje opazil velik preobrat. "Ker sva še vedno skupaj, so ljudje začeli govoriti, da vse vendarle ni tako slabo, sploh ker je šlo za resnično ljubezen."

