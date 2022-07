Tudi sama je bila prevarana, a je to ne ustavlja pri njenem početju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, postaja vroče med Carolino in njenim ljubimcem Danielom. Carolina je sicer razkrila, da je bila tudi sama v preteklosti prevarana in da jo je to zaznamovalo, a očitno ne dovolj, da bi jo ustavilo pred lastnim početjem.

Carolina Santos in Daniel Holmes, bivši kandidat v šovu, že nekaj časa uživata v prepovedani romanci, ki je včeraj dosegla vrh s strastnim poljubom in dvigom v naročje. Medtem ko se je nevesta zabavala, je njen mož Dion doma razmišljal o tem, ali ostaja upanje za rešitev njunega zakona. Carolina je sicer izpostavila, da se s svojim možem ne ujame tudi zato, ker za seboj nima travmatične preteklosti. Sama je namreč zelo trpela, ko je izvedela, da jo njen partner vara.

Nevesta je v intervjuju razkrila, da je dolgo časa sumila, da se njen zadnji partner sestaja z drugo. "Živela sem skupaj in v njegovem obnašanju sem prepoznala, da nekaj ni v redu. Pregledala sem njegov telefon, ampak nisem našla ničesar sumljivega. Takrat sem si rekla, da sem samo paranoična in je verjetno samo pod stresom zaradi službe …" Carolina je razkrila, da je čez nekaj časa preverila še njegove račune in ugotovila, da je bil redni obiskovalec bordela.

"To je bil konec najinega razmerja. Od tega si nikoli zares ne opomoreš. Večina ljudi je verjetno že bila prevarana, ampak pri tem gre največkrat za enkratno napako … On je mene redno varal. To sem zelo težko prebolela," je priznala Carolina.

Ne glede na svojo slabo izkušnjo z varanjem pa je to trenutno v šovu ne zaustavlja pri njenem početju. Le kako se bo počutil njen mož, ko bo izvedel za njeno skrivno romanco?

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri. Vsak dan pa si prej lahko ogledate tudi novo turško serijo Zdravnik brez vesti (Hekimoglu). Ta se od ponedeljka do petka pričenja ob 19.45. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.