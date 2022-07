Nepričakovan zaplet: v lase sta si skočili dve nevesti, tretja je zapustila snemanje

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, so se pari ponovno znašli na skupni ceremoniji. Potem ko je bilo ozračje napeto že med Carolino, Dionom in strokovnjaki, je za še večjo napetost poskrbela Domenica s svojimi komentarji. Carolina je zapustila ceremonijo, Domenica pa se je nato sporekla z Olivio.

Carolina in Dion že vse od poroke nista našla skupnega jezika, pri tem pa ne pomaga to, da se Carolina na skrivaj dobiva in si dopisuje z drugim. Dion je tako pred strokovnjaki priznal, da je za njim čustveno izčrpavajoč teden. Poudaril je, da je bila edina svetla točka, ko sta skupaj plesala, Carolina pa ga je ob tem hitro popravila: "Ti si plesal, jaz sem se ti smejala." Strokovnjaki so se ob tem vključili v pogovor in Carolini povedali, da se z ženinom pogovarja na izredno nespoštljiv način.

Carolina in Dion na kavču pred strokovnjaki Foto: Printscreen MAFS Australia Nevesta se je nato poskušala izmazati s tem, da z ženinom nimata nič skupnega, strokovnjaki pa niso odnehali. Povedali so ji, da je kot razloge, da z Dionom ne najde skupne točke, navajala, da je težava v tem, da ne zajtrkuje, da nima travmatične preteklosti in da rad gleda dokumentarce, medtem ko ona uživa v gledanju resničnostih šovov. "To, da ne zajtrkuje, ni pomanjkanje skupnih interesov," ji je povedal John. A Carolina ni odstopila od svojega mnenja.

Strokovnjakinja Alessandra je Carolini razkrila tudi svoje razočaranje nad tem, da to, da prihaja iz Latinske Amerike, uporablja kot izgovor za zlobno in nespoštljivo obnašanje. "Tudi jaz imam iste korenine in priznam, da smo zelo strastne ženske, ampak nikoli in nikdar nespoštljive in zlobne. Takih izjav nikakor ne bom podpirala," je še ostro dejala strokovnjakinja. Nazadnje sta zakonca razkrila svoji odločitvi. Carolina je pričakovano izbrala možnost odhoda, Dion pa je napisal, da ostaja, a priznal, da želi oditi. Strokovnjaki so ga nato spodbudili, naj da odnosu vseeno priložnost še vsaj naslednji teden.

Po končanem pogovoru zakoncev s strokovnjaki so se usule besede iz Domenice. Foto: Printscreen MAFS Australia Po odhodu zakoncev z vročega kavča pa je Domenica pripomnila: "Carolina je nesramna in obnaša se prekleto nagnusno. Jasno je, da je njen trud na ničli." Carolina je po tej izjavi globoko zaječala in odvihrala s snemanja. Domenica je preostalim zbranim nato rekla: "Tako se obnašajo samo kreteni." Olivia se s tem ni strinjala in Domenici dejala: "Ti preprosto moraš nekoga napadati. Prejšnjič si si izbrala Jess, zdaj pa njo." Domenica ji je brez zadržkov odgovorila: "Če ti imam kaj povedati, ti bom to povedala v obraz."

Dion je skočil preverit, kako je Carolina. Ta nad tem ni bila navdušena in je moža obtožila, da se samo pretvarja, medtem pa se je prepir med Domenico in Olivio samo še stopnjeval. Domenica je dejala, da je za osebo, ki se napadalno obnaša do nekoga, to potrebno tudi jasno povedati, Olivia pa ji je odvrnila: "Napadalen je tudi tisti, ki svoje napade ponavlja znova in znova, čemur smo lahko priča tudi pri tvojem obnašanju." Domenico je to prizadelo, saj je priznala: "To je najhujša stvar, ki mi jo je kdorkoli rekel."

Vse kaže, da to nesoglasje med nevestama ne bo hitro pozabljeno. Le kaj lahko pričakujemo v današnji epizodi?

