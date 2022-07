Ste vedeli, da je ta avstralski ženin multimilijonar?

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, ste lahko v preteklem tednu spoznali ženina Diona Giannarellija, ki se je poročil s Carolino Santos. V resničnem življenju je avstralski ženin multimilijonar, v nadaljevanju pa si lahko preberete, katera dejavnost mu prinaša bajne vsote denarja in kako se je začela njegova uspešna poslovna pot.

Dion Giannarelli je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija poročen z nevesto Carolino Santos. V resničnem življenju je ženin zelo uspešen poslovnež. Posel je začel graditi v družinskem podjetju, o svojih začetkih pa je povedal: "Moja družina je bila že od nekdaj dobra v poslu, ki ga opravlja. Sam sem kot otrok to opazoval in bil z vsakim dnem bolj navdušen."

V mladosti sta bila tako njegova mentorja oče in dedek, ki sta bila obkrožena z uspešnimi poslovneži, odličnimi pogajalci ter ljudmi, ki znajo razmišljati zunaj okvirov in biti tako vedno korak pred preostalimi. "Naša družina se je sprva ukvarjala s pogrebnimi storitvami, nato se je preselila v nepremičninsko industrijo. Sam sem v posel vstopil, ko smo se začeli ukvarjati z nepremičninami," je razkril Dion, ki je ob tem poudaril, da oče ni samo njegov sodelavac, ampak tudi najboljši prijatelj.

"To prinaša odlično dinamiko v najino poslovno sodelovanje, saj se spodbujava, podpirava, poslušava in medsebojno spoštujeva," je dodal avstralski ženin. Multimilijonar se ukvarja s prenavljanjem nepremičnin tako v Avstraliji kot Ameriki. Za posel čez lužo ga je spodbudil oče, Dion pa je priznal: "Šel sem tja, brez poznanstev, in ustvaril podjetje s 36 zaposlenimi, ki deluje na Floridi, v Georgii, Teksasu in Kaliforniji."

Dion je razkril, da je tam kupil več kot 750 domov, ki jih je prenovil in nato oddal najemnikom. Nazadnje je te nepremičnine prodal drugim mednarodnim investitorjem. Temu je sledila gradnja mestnih hiš, ki jih je v Ameriki nanizal že več kot sto. Dion je razkril, da se ne ukvarja samo z nepremičninami: "Aktiven sem tudi v tehnološki industriji, razvil pa sem tudi aplikacijo Minggle, platformo, ki bo ljudem omogočala pridobivanje novih poznanstev. Poleg tega poslujem na področju uporabe medicinske konoplje."

Kako pa se Dion spopada z vsemi obveznostmi, ki jih prinašajo njegove zadolžitve? "Poganjajo mi kri po žilah. Zaradi vseh obveznosti se lažje dvignem iz postelje, saj rad delam. Seveda pride tudi kakšen zelo naporen dan, ko imam vsega dovolj, ampak večino časa uživam v svojem delu. Najboljši del je, ko premagam neki izziv, ki se mi pojavi na poti," je dejal Dion, ki je za konec brez zadržkov priznal, da svoj denar rad zapravlja za ekskluzivne počitnice, obiske dražjih restavracij, nakupe dobrih avtomobilov in oblek svetovno znanih oblikovalcev.

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri. Vsak dan pa si prej lahko ogledate zabavno oddajo Družinski dvoboj, ki se začenja ob 19.45. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.