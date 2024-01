Po težki diagnozi se je strokovnjakinja že vrnila na snemanje priljubljenega šova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strokovnjakinja iz priljubljenega šova Poroka na prvi pogled: Avstralija Mel Schilling, ki je pred novim letom šokirala z novico, da so ji diagnosticitali raka na debelem črevesu, je pred dnevi sporočila, da se je dvajset dni po operaciji že vrnila na snemanje šova.

Vse se je začelo, ko so Mel med snemanjem prihajajoče enajste sezone Poroke na prvi pogled: Avstralija začeli mučiti hudi želodčni krči. Sprva so to pripisali stresu, povezanem s pogostimi dolgimi potovanji.

Osebni zdravnik je napačno predvideval, da gre za zaprtje. Vendar je Mel čutila, da gre za nekaj resnejšega, zato je v Angliji šla na še en pregled in odkrili so ji raka debelega črevesa.

Čeprav je Mel prestala operacijo pred približno tremi tedni, je na svojem Instagramu objavila, da se je že vrnila v telovadnico, kjer je izvajala nekoliko manj zahtevne vaje, še pomembnejše za gledalce pa je, da se je že vrnila tudi na snemanje ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled. Mel kot strokovnjakinja sodeluje tako v avstralski kot tudi angleški različici šova.

Mel je pojasnila, da je bila njena odločitev, da se vrne na delo, sestavni del njenega okrevanja, in dodala, da je občutek, da je nekaj dosegla, potreben za njeno dobro počutje.

"Vrnitev na delo in občutek timskega duha sta mi prinesla veliko mero dobrega počutja," je zapisala ob videu na Instagramu, v katerem jo vidimo, kako se nasmejano šali s svojo ekipo, tudi s tistimi, ki delajo v zakulisju šova.

Mel brez zadržkov govori o svoji bolezni, saj želi čim več ljudi ozavestiti o tem, da naj čim prej poiščejo ustrezno zdravniško pomoč, če začutijo, da z njimi nekaj ni v redu.

Deseta sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija se je na Planetu iztekla. Od ponedeljka do srede po oddaji Moj dragi zmore lahko zdaj spremljate nov poročni šov Štiri poroke. Nocoj ob 20. uri pa na Planetu ne zamudite avstralske uspešnice Divje mame.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.