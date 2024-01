Gledalci razočarani: ta simpatični par iz šova se je razšel

Thanee in Ollie, verjetno eden najmočnejših parov v zgodovini ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija, sta konec prejšnjega leta svoje oboževalce razžalostila z novico, da sta se razšla. Sedemindvajsetletni Ollie je v svojem podkastu razkril glavne razloge, zakaj sta se odločila iti vsak svojo pot.

Foto: Red Arrow Studios

Ollie je presenetil z izjavo, da čeprav ju je združila ekipa strokovnjakov za partnerske odnose v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, s Tahnee pravzaprav nista imela nič skupnega in sta popolnoma nezdružljiva.

"Mislim, da ima Tahnee nekaj odličnih lastnosti in jo zelo spoštujem ter jo imam še vedno rad, toda v bistvu sva si zelo, zelo različna," je pojasnil. "Nisva različna samo v tem, kaj nama je všeč, v hobijih, v vrednotah, v tem, kako rešujeva težave, ampak tudi v željah in prepričanjih," je nadaljeval Ollie.

Foto: Red Arrow Studios

"Ko sva več časa preživela skupaj in se poglobila v najin odnos, sva to spoznala in to je v redu," je dodal Ollie in povedal še, da sta se preprosto oba odljubila ter da je k temu prispevalo veliko različnih dejavnikov. Odkar se je par razšel, so Ollieja večkrat opazili v družbi različnih deklet.

Tahnee je konec zveze potrdila z objavo na Instagramu, kjer je zapisala, da je z Ollijem resnično našla pravo ljubezen, a jima na žalost ni bilo usojeno ostati skupaj. "Tako kot tukaj delim svoje življenjske uspehe, je pošteno, da delim tudi stvari, ki niso tako zabavne," je zapisala.

"Na žalost sva se z Olliejem odločila raziti. Življenja nas vodijo v različne smeri in prepričana sva, da je v tem trenutku takšna odločitev najboljša za naju," je nadaljevala.

"Od srečanja neznancev, ki se poročita, do tega, da sva resnično našla ljubezen. Zelo sem ponosna na čas, ki sva ga preživela skupaj. Najino skupno potovanje je bil pravi vlakec smrti, toda včasih zveze preprosto ne uspejo ne glede na to, kako močno si to želiš. In to je v redu," je sklenila Thanee.

