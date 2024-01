Je ta par po koncu ljubezenskega eksperimenta res pristal skupaj?

Na Planetu se je z zadnjo skupno večerjo in zadnjim srečanjem parov s strokovnjaki končala deseta sezona izjemno priljubljenega in razburljivega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki sta ga močno zaznamovala tudi Jesse in Claire, za katera je bil eksperiment pravi vlakec smrti. V zadnji epizodi so gledalci dobili vtis, da bi par v bližnji prihodnosti lahko ponovno obudil svojo zvezo.

Zvezo Jesseja in Claire je v ljubezenskem eksperimentu močno zaznamoval škandal z varanjem. Claire je namreč po nekaj tednih v šovu svojemu možu Jesseju priznala, da se je poljubljala z drugim udeležencem šova Adamom. Čeprav se je zdelo, da je s tem njuna zgodba že zaključena, je Jesse Claire odpustil njeno nezvestobo. Kasneje se je zaradi težav z zaupanjem vseeno odločil eksperiment zapustiti.

Jesse in Claire Foto: Red Arrow Studios

Ko sta Jesse in Claire v zadnji epizodi šova sedla pred strokovnjake, so gledalci dobili občutek, da se je paru za kamerami uspelo pobotati in da obstaja možnost, da bosta ponovno poskusila oživiti svojo zvezo.

Jesse je namreč strokovnjakom povedal, da Claire čez nekaj dni prihaja v njegov domači kraj Perth. Gledalce je zato zelo zanimalo, ali je Jesseju in Claire res uspelo obuditi romanco.

Foto: Red Arrow Studios

Kmalu po predvajanju zadnje epizode v Avstraliji se je na svojem profilu na Facebooku oglasil Jesse, da bi obrazložil, kaj se je dejansko dogajalo med njim in Claire. Vtis, ki so ga gledalci dobili, pa je pripisal predvsem mojstrskim popravkom ustvarjalcev oddaje v montaži.

"Dovolite mi, da pojasnim. Skoraj vse, kar sem tisti večer rekel o Claire, je bilo premeteno prirejeno tako, da je videti, da še vedno obstaja možnost za naju. Vsekakor se po eksperimentu s Claire nisva slišala vsak dan. Pravzaprav sem ves čas vožnje do ponovnega srečanja govoril o tem, kako nisem preveč navdušen nad tem, da bi videl Claire ali Adama, in da sem želel biti tisti večer večinoma sam. Kar ste videli, je bilo preprosto to, da sva bila s Claire vljudna, prijateljska in prijazna drug do drugega," je povedal in dodal, da sta se tistega večera pogovarjala samo dvakrat.

Jesse v družbi nekaterih drugih udeležencev šova:

Spregovoril je tudi o domnevnem obisku Claire pri njem v Perthu. "Claire je rekla, da prihaja v Perth na borbe UFC in na Lyndallino rojstnodnevno zabavo, ne zato, ker bi želela obuditi romantično zvezo z mano (smeh, op. p.)," je še pojasnil. Claire se po njegovih besedah nobenega od omenjenih dogodkov sploh ni udeležila.

Po snemanju zadnje epizode s Claire ni imel več stikov. "Clairinega glasu v živo ali po telefonu nisem slišal, odkar smo posneli zadnji pogovor s strokovnjaki. In nazadnje sva bila v stiku prek besedilnega sporočila, ki sva si ga poslala na dan, ko so epizodo z najino poroko predvajali na televiziji. Drug drugemu sva zaželela vso srečo. Približno tako je bilo," je povedal Jesse in zaključil, da je bilo to zadnjič, ko sta imela kaj opraviti drug z drugim.

