Udeleženka šova šokirala: Videla sem njegovo moškost!

Da zadnja večerja ne bo niti približno dolgočasna, je bilo jasno že ob prihodu Lyndall, ki je nekaterim udeležencem šova razkrila, da je ugotovila, zakaj se njena zveza s Camom ni obnesla in zakaj sta ob koncu eksperimenta odšla vsak svojo pot. Lyndall je prepričana, da se je Cam že v času eksperimenta zagrel za drugo udeleženko šova Taylo, s katero naj bi si dopisoval, drug drugemu pa naj bi celo pošiljala gole fotografije.

Ali je v tem kaj resnice, so pri večerji preostali udeleženci želeli izvedeti od Cama in Tayle. Sprva je Cam sicer govoril, da ni šlo za nič takega in da sta imela prijateljske pogovore, nato pa je Tayla vse zbrane šokirala z besedami, da je videla njegovo moškost. Zgodilo naj bi se med videoklicem, ko je bil Cam v nočnem lokalu v družbi svojih prijateljev.

Tako Tayla kot Cam sta v intervjujih zatrdila, da je škandal nastal iz enega nepomembnega pijanega videoklica po koncu snemanja ljubezenskega eksperimenta.

Sedemindvajsetletna medicinska sestra je v eni od oddaj povedala, da je Cam vse prej kot sramežljiv in brez težav pokaže svojo moškost.

"Nisem mu vrnila usluge, bilo je precej enostransko," je povedala Tayla. "In nisem bila edina oseba, ki je to videla tisto noč. Bil je v nočnem klubu, tako da mislim, da je bila predstava za vse. Bil je res pijan. Samo zgodilo se je. Mislim, da je rekel 'Ali želiš, da ga dam ven?'. Jaz sem mu rekla, naj to naredi, če si upa. Nisem si mislila, da bo to res naredil," se je spominjala Tayla, ki je dodala, da med njima sicer nikoli ni bilo nič in da sta le res dobra prijatelja.

