Ta nevesta je zaradi obnašanja v šovu izgubila službo

Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled: Avstralija. Nocoj boste spet lahko spoznali štiri nove kandidate, ki bodo stopili v zakon. Ena od njih bo tudi Olivia Frazer, ki bo sicer skozi celoten šov poskrbela za veliko dozo drame, kar je bil tudi razlog, da je v resničnem življenju izgubila službo.

V današnji epizodi ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija bodo na skupno zakonsko pot stopili štirje novi kandidati. Usodni da bosta dahnila Samantha Moitzi in Al Perkins ter Jackson Lonie in Olivia Frazer. Zadnja je pred začetkom šova delala kot asistentka profesorja in mu pomagala pri učenju študentov.

Olivia bo med šovom poskrbela za veliko drame in spletk, označili pa so jo tudi kot eno največjih zlobnic te sezone. Zaradi vseh grehov, ki jih boste pri njej lahko videli v epizodah, je Olivia v resničnem življenju izgubila službo asistentke.

Posledično si je bila primorana poiskati drugo službo, zato zdaj prodaja personalizirane videoposnetke na platformi Memmo. Tam lahko oboževalci pri slavnih osebah in uspešnih športnikih naročijo videoposnetke. Olivia je spremembo kariere obelodanila na Instagramu, kjer je svoje sledilce tudi spodbudila, naj ji pošljejo prošnjo za videoposnetek. Zanj računa 30 dolarjev.

Kaj bo v šovu zagrešila Olivia, da jo je na koncu stalo službo? Odgovore prinaša ogled epizod ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija.

