Nevesto je med poslušanjem moževe zaobljube stisnilo pri srcu

Dva para sta si v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija včeraj že izmenjala končne zaobljube. Prva sta to storila Olivia Frazer in Jackson Lonie. Čeprav sta med šovom kazala veliko medsebojno naklonjenost, je Olivio med poslušanjem moževe zaobljube rahlo stisnilo pri srcu.

Olivia in Jackson sta se prebudila v zadnje skupno jutro v eksperimentu. Namesto da bi že takrat razmišljala o svojem odnosu, sta bila z mislimi pri dogajanju na zadnji skupni večerji. Jackson je bil nad Olivijinim vedenjem vidno razočaran, kar je svoji ženi tudi povedal. Tudi ona je priznala, da bo morala v prihodnosti spremeniti obnašanje. Nato sta se nekajkrat poljubila v slovo in odpravila domov, kjer sta naslednje dneve preživljala ločeno drug od drugega.

V Melbournu je Jackson zaskrbljeno razmišljal predvsem o tem, kako zamerljiva je Olivia in na kakšen način se spopada s konfliktnimi situacijami. Vseeno ni pozabil tudi na vse lepe trenutke, ki jih je v eksperimentu doživel z ženo. Preden je sprejel končno odločitev, je nasvet poiskal tudi pri svoji mami.

Na drugem koncu pa se je Olivia v Sydneyju dobila s sestrično Phoebe in ji hitro razkrila, da jo skrbi, da je njen prepir z Domenico prerasel v nekaj res grdega ter da je posledično Jackson videl njeno najslabšo in najbolj ostudno različico, na katero ni ponosna. Olivia ji je priznala: "Če bi mi Jackson na finalni ceremoniji zaobljub dejal, da noče ostati z mano, bi mi zlomil srce."

Dan pred izmenjavo končnih zaobljub je predvsem Olivia začela zelo na trnih. Z možem se je nato srečala pod drevesom, okrašenim z rožnatimi cvetovi, do njega pa je vodila pot, posuta z vrtnicami. Prva se je lotila branja zaobljube, v kateri se je predvsem zahvalila možu za vso podporo med eksperimentom, pohvalila pa je tudi njegove osebnostne lastnosti. "Jackson, ljubim te! Vse, na kar lahko upam, je sreča, da bom svoje življenje preživela s teboj," je še povedala svojemu možu.

Olivia je Jacksonu priznala, da ga ljubi. Foto: Printscreen MAFS Australia Zakonca sta si izmenjala poljub, nato pa je svojo končno zaobljubo z ženo delil še Jackson. Začel je z besedami, ki so samo potrdile, kako močna je povezanost med njima, vendar je nato potek svoje zaobljube preusmeril. Olivii je povedal, da se je spopadal s trenutki, ko je dvomil o tem, da bi pot nadaljeval z njo tudi v resničnem življenju. "Način, na katerega si se odzvala na izzive in težke situacije v eksperimentu, ter nekateri zaničljivi komentarji, ki si jih izrekla, me resnično motijo."

Olivia je bila vidno živčna, Jackson pa se ni ustavil: "Zdaj bom brutalno iskren s teboj. Pritiski v tem eksperimentu niso izvabili najboljšega iz tebe in skrbi me, da se boš zaradi svoje zamerljivosti v prihodnje tako obnašala tudi do mojih prijateljev." Kljub vsem negativnim lastnostim je Jackson zaobljubo končal s poudarjanjem ženinih dobrih lastnosti, ki so ga tako prepričale, da se z njo veseli vseh skupnih doživetij, ki ju čakajo v prihodnosti. Olivia se je oddahnila, z Jacksonom pa sta se strastno poljubila in s tem celotno dramatično dogajanje poslala v preteklost.

