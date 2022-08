Avstralsko nevesto je zaradi tega zapekla vest

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, je dogajanje v zadnjem tednu zasenčilo razkritje gole fotografije ene od kandidatk. Selina se je po ženskem večeru odločila, da se Domenici Calarco opraviči, saj jo je zaradi njenih dejanj zapekla vest.

Škandal zaradi razkritja gole fotografije Domenice Calarco je zaznamoval dogajanje zadnjega tedna v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija. Domenico so na skupni večerji preostali kandidati presenetili z novico, da so videli njeno golo fotografijo, ki jo je objavila na platformi OnlyFans. Za to je sicer poskrbela Olivia Frazer, ki je preostalim kandidatom fotografijo pokazala, ne ona ne drugi pa se Domenici zaradi incidenta niso opravičili.

Po ženskem večeru se je Selina v novo jutro prebudila z željo, da se Domenici opraviči. "Danes bi rada storila nekaj za Domenico," je rekla svojemu možu Codyju, medtem ko je poskušala zadrževati solze. "Nisem ponosna na to, da sem vztrajal pri svoji plati zgodbe in da ob tem nisem ozavestila, kako prizadeto in ranjeno se počuti ona," je dodala.

Selina je bila prepričana, da je edina prava poteza, ki jo lahko stori, to, da se Domenici opraviči. Posledično je Domenico obiskala in ji dejala: "Iz dna srca se ti opravičujem za celotno zadevo, ki je nastala v povezavi s fotografijo, in za bolečino, ki si jo občutila zaradi mojih dejanj. Tega prej nisem ozavestila, ampak zdaj vem, kako narobe je bilo vse skupaj. Res mi je žal, da sem te prizadela."

Domenica se je Selini zahvalila in sprejela njeno opravičilo. "To res zelo cenim," je priznala. Selina ji je nato dala še darilo – svinčnik znamke Vegemite, ki jo Domenica obožuje, in čokoladice. Selina je na samem olajšano priznala: "Zelo sem vesela, da sem storila to."

Potem ko so preostali kandidati izvedeli za Selinino opravičilo, sta se Domenici opravičila tudi Cody in Brent. Vseeno je to povzročilo dodatne napetosti med avstralsko zasedbo. Tamara namreč ni razumela, zakaj se je Selina opravičila, obenem pa se Domenici sama ni hotela opravičiti. Tega prav tako ni hotela storiti Olivia.

