Zvezdnica Obalne straže se je tako odzvala na kritike, da je prestara za bikini #foto

Igralka, ki jo je med zvezde izstrelila vloga v kultni seriji Obalna straža, še vedno rada pokaže svojo izklesano postavo v bikiniju, čeprav ob tem naleti tudi na nekaj neodobravanja na družbenih omrežjih. Zdaj temnolasa 54-letna igralka je pred dnevi delila fotografijo, s katero je želela sporočiti, da bo kljub kritikam še naprej z veseljem nosila dvodelne kopalke.

Ob objavo je zapisala, da je to odziv na komentarje, ki jih je prejela pod videoposnetkom, objavljenim na dan neodvisnosti, v katerem je na skladbo God Bless the U.S.A. zaplesala v bikiniju v barvah ameriške zastave.

"Kar nekaj žensk se je pritožilo zaradi videa, ki sem ga objavila 4. julija in v katerem sem se pojavila v rdeče-belo-modrem bikiniju. Njihovi komentarji so bili, da bi morala biti pametnejša od tega, da sem prestara za bikini in moj najljubši, da sem videti obupana." Igralka je zapisala še, da lahko počne, kar hoče, in je oblečena, v kakorkoli želi. "Glede na vse zapisano glejte, kako čepim na klubski mizici v bikiniju."

Njena objava je med sledilci na Instagramu naletela na veliko odobravanja in pozitivnih komentarjev, v katerih so mnogi zapisali, da ima zavidanja vredno postavo.

Že pred tem je igralka spregovorila tudi o tem, da ne mara komentarjev, ko jo nekdo pohvali, da je videti odlično za svoja leta. "Zakaj ne bi preprosto rekli, da je nekdo videti odlično in to je to," je povedala in dodala, da so ženske zaradi let ujetnice predsodkov, medtem ko to za moške po njenem mnenju ne velja.

"Mislim, da je za veliko žensk in zame zelo pomembno, da se počutijo dobro v svoji koži. Rada sem videti dobro in to počnem zase. Tega ne počnem, da bi me primerjali z drugimi ženskami ali da bi me hvalili. To počnem zase," je še povedala nekdanja zvezdnica serije Obalna straža, ki jo med vikedni lahko spremljate na Planetu.

Donna D’Errico (druga z leve) s soigralkami v seriji Obalna straža (Baywatch). Foto: Getty Images

