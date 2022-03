Pamela Anderson je s svojim vročim domačim videom dvignila gledanost Obalne straže

V soboto ob 15. uri si boste na Planetu lahko ogledali prvi del legendarne televizijske serije Obalna straža (The Baywatch). Drugi del pa bo na sporedu prav tako v soboto ob 19. uri. V nadaljevanju smo za vas izbrali nekaj zanimivosti s snemanja te svetovno priljubljene serije, med drugim pa razkrivamo tudi, kako so serijo digitalno izboljšali, da zdaj s kvaliteto slike povsem konkurira vsem novejšim serijam.

Svetovno priljubljeno televizijsko serijo Obalna straža (The Baywatch) so začeli snemati že leta 1989. Gre za akcijsko dramsko televizijsko serijo o reševalcih, ki patruljirajo po plažah okrožja Los Angeles, Kalifornije in Havajev.

V njej nastopajo David Hasselhoff, Pamela Anderson, Nicole Eggert, Jeremy Jackson, Carmen Electra in Jason Momoa. V nadaljevanju si lahko preberete nekaj zanimivosti, ki so zapisane v zgodovino serije Obalna straža (The Baywatch).

Lansko leto so digitalno izboljšali kvaliteto posnete serije

Pri izboljšavi serije je sodelovalo več kot 200 ljudi, ki je preurejalo vsako prej posneto epizodo posebej. Teh je bilo kar 242. Za dokončanje tega dela so potrebovali slabo leto dni (11 mesecev), njihovo delo pa se je obrestovalo s tem, da so kvalitetnejšo različico razposlali v predvajanje več kot 120 državam.

Serija je bila sprva posneta na 35-milimetrski filmski trak. Ti originalni negativi so bili nato skrbno obdelani. Sprva so jih skenirali, nato digitalizirali in naposled ustrezno uredili, da so zdaj prave kakovosti za ogled na širokozaslonskem HD. Ob tem pa so ustrezno nadomestili tudi kvaliteto 400 pesmi, ki spremljajo prizore v seriji. Ob tem so se soočali z raznimi izzvivi, ki pa so jih uspešno premostili. Zlasti zato, ker so ponovno ustvarili svojo originalno glasbo in se tako izognili desetini milijona stroškov za plačilo licence.

Vroč domači video glavne igralke je dvignil gledanost serije

Pamela Anderson je v času snemanja doživela neželjeno objavo njenega posnetka seksa s takratnim možem Tommyjem Leejem. Ob prvem izidu je seveda predstavljal grožnjo za nadaljevanje kariere igralke, ker so jo režiserji serije nameravali zaradi tega celo odpustiti. Po javni objavi posnetka pa se je glednost serije celo dvojno povečala, zato so tudi producenti serije posnetek opredelili kot "dober za prihodnost serije", ob tem pa javno dodali: "Pamelina operacija povečanja prsi in njen posnetek seksa s takratnim možem sta ogromno doprinesla k večjemu zanimanju javnosti za našo serijo."

Igralci se zaradi pogodbe niso smeli niti zrediti niti shujšati

Serija Obalna straža (The Baywatch) slovi po tem, da so v njej izredno postavni igralci v počasnem posnetku tekli po plaži v izredno prilegajočih se kopalkah. Glavni igralci (tako moški kot ženske) so razkrili, da se zaradi podpisane pogodbe niso smeli zrediti ali izgubiti telesne teže za več kot dva kilograma. To sicer ni bila niti prva niti zadnja oddaja, kjer so poudarjali pomen idalnega izgleda, ampak pri režiserjih je vseeno pretehtalo to, da bodo njihove glavne zvezde šova vedno v svetovno prepoznanih rdečih kopalkah.

Glavni igralci serije, ki so morali svojo telesno težo ohranjati zaradi pogodbe.

Vsak mesec snemanja so uporabili več kot 40 tub kreme za sončenje.

To sicer predstavlja veliko količino, ampak glede na to, da je snemanje zajemalo veliko igralsko in snemalno ekipo, je številka povsem upravičena. Snemanje se je namreč odvijalo na sončnih plažah in celotna filmska zasedba je bila žgočemu soncu izpostavljena vsak dan. V času snemanja je veliko prahu dvigal tudi pogost pojav kožnega raka, zato je vizažistka serije posebno pozornost namenjala tudi zaščiti njihovih glavnih zvezd.

Operacija povečanja prsi glavne igralke je režiserju otežila snemanje

Igralka Nicole Eggert je bila zaradi povečanih prsi soigralke Pamele Anderson povsem pod pritiskom. Naposled se je tudi sama odločila za povečanje prsi, kar je režiserja postavilo pred izziv. Sprememba je bila namreč več kot očitna, na snemanju z igralko pa so že prej posneli kar nekaj epizod. V kolikor bi torej igralka v seriji nastopila s povečanim oprsjem, bi to gledalci gotovo opazili, zato je v vseh nadaljnih epizodah poskušal to razliko prikriti z uporabo pripomočkov, ki so njeno oprsje zakrivali (deska, torbica, ipd.).

Nicole Eggert je bila primorana na snemanju skrivati svoj nov lepotni dodatek. Foto: IMDb

40 epizod serije je posnel človek brez vida

Douglas Schwartz, eden od producentov Baywatcha, je tudi edina pravno slepa oseba v Ameriškem združenju producentov. Stanje, imenovano retinitis pigmentosa, mu je pustilo le deset odstotkov vida, kar se je izkazalo za prikrit blagoslov za Schwartza. "Vse, kar sem lahko videl, je bilo v fotoaparatu," je razkril. Schwartz je v vsaki sezoni tako uspel režirati štiri ali pet epizod.

Prvi del serije Obalna stražo (The Baywatch) bo na sporedu v soboto ob 15. uri, drugi del pa ob 19. uri. Serijo boste sicer lahko spremljali vsako soboto in nedeljo ob 19. uri.

