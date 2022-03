Slovenska pevka razkrila, kako je bilo peti za angleško kraljico #video

V kvizu Leta štejejo se pevki in dobri prijateljici Simona Vodopivec Franko in Alenka Godec nista mogli pohvaliti z najboljšim dosežkom, vseeno pa sta poskrbeli za veliko smeha in o sebi delili nekaj zelo zanimivih zgodb.

V četrti oddaji Leta štejejo na Planetu so tudi gledalci lahko videli, da je ugibanje let neznancev vse prej kot lahka naloga. In z napačnimi odgovori hitro kopni tudi denar. Pri nekaterih ugibanjih sta res zgrešili le za las, sta pa enega od neznancev postarali kar za dvanajst let. V finale sta vstopili s pet tisoč evri, na koncu pa sta kot prvi tekmovalki ostali brez vsega.

Zadnji neznanec je damama povzročil mnogo preglavic in tudi spomin, ki ga je delil z njima, da je pri njegovih 41. letih na trg prišla viagra, jima ni pomagal do pravilnega odgovora. Je pa bilo ob tem vsaj nekaj smeha. Tudi sicer sta tekmovalki priznali, da sta se v oddaji nadvse zabavali, ob tem pa so gledalci izvedeli tudi kakšno zanimivost iz njunih življenj.

Alenka Godec pela za britansko kraljico

Alenka Godec je z orkestrom Slovenske vojske nastopila pred britansko kraljico in to je spomin, ki bo ostal z njo za vedno. "Bila sem z orkestrom slovenske vojske in je bilo zato malo lažje. Seveda je vedno čast, ko te izberejo za kakšno takšno gostjo, da zapoješ. Bila je kraljica Elizabeta in bila je zelo resna, mislim tudi, da ji je bilo malo preveč naglas," je povedala pevka. "Je pa bil en poseben občutek gledati to gospo na tako malo metrov, ker je bila seveda v prvi vrsti na našem koncertu. To je en spomin, ki ga verjetno ne bom nikoli pozabila."

Simona svojega moža spoznala na Japonskem

Simona je leta 1996 odšla na Japonsko, kjer je imela nastop na predstavitvi Slovenije. "Tam sem spoznala svojega moža Jureta Franka. V bistvu je res hecno. Midva sva se našla na Japonskem. En Slovenec je prišel iz Amerike, en iz Ljubljane. Tam sva se zaljubila in zdaj sva poročena že zelo dolgo časa," je povedala o tem, kako je spoznala svojega moža in vsem dobro znanega smučarskega asa Jureta Franka. Več v zgornjem videoposnetku.

