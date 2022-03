Premiera meseca je uspešnica Dežela la la

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo ob 19.45 bo na Planetu odlični film Dežela la la, ki je bil nagrajen s kar šestimi oskarji in bo predvajan premierno na slovenskih televizijah. V glavnih vlogah blestita Emma Stone in Ryan Gosling.

Dežela la la (La La Land) je romantična glasbena drama, ki jo je režiral in zanjo spisal scenarij Damien Chazelle, avtor prav tako kritiško hvaljenega Ritma norosti. Z nepozabno plesno-glasbeno romantično glasbo o dveh sorodnih dušah, ki v Hollywoodu iščeta svojo prihodnost, pa je dokončno osvojil tako gledalce kot kritike.

Najmlajši režiser z oskarjem

Dežela la la je v letu po izidu prejela številne nagrade, tudi šest oskarjev (med njimi za režijo in glavno igralko), štiri bafte, sedem zlatih globusov in nagrado igralskega ceha. Damien Chazelle je postal najmlajši nagrajenec z oskarjem za režijo, saj je bil ob prejemu kipca star le 32 let. Film je navdušil tudi občinstvo, saj je v kinoblagajne prinesel skoraj 450 milijonov dolarjev, njegov proračun pa je bil 30 milijonov dolarjev.

V glavnih vlogah igrata Emma Stone in Ryan Gosling, v filmu pa imajo opazne vloge tudi oskarjevec J. K. Simmons, Rosemarie DeWitt in glasbenik John Legend.

Zgodba govori o mladi igralki Mii, ki se nikakor ne more prebiti preko avdicij, nadarjeni pianist Sebastian pa prav na božič dobi odpoved. Srečno naključje združi njuni usodi, kljub številnim razočaranjem pa sledita svojim sanjam, saj jima čarovnija ljubezni razkrije in tlakuje pot v nepredstavljive višave novih čustvenih doživetij in življenjskih spoznanj.

Film Dežela la la je Planetova premiera meseca, ogledate si ga lahko v nedeljo ob 19.45.

