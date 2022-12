To je zvezdnika na snemanju spravljalo ob živce

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri ogledali romantično komedijo Jexi, ki je tudi Planetova premiera meseca. V njej bodo v glavnih vlogah nastopili Adam Devine, Alexandra Shipp in Rose Byrne. Adam Devine je v intervjuju spregovoril o tem, kako je bilo snemati ta film s telefonom v glavni vlogi in koliko je lahko v filmu improviziral.

Komedija scenaristov uspešnice Prekrokana noč se osredotoča na Phila (Adam Devine), ki nima niti prijateljev niti dekleta, ima pa resno težavo z odvisnostjo od telefona. Ko pa je primoran svoj stari telefon zamenjati za novi model, se mu življenje obrne na glavo. Ta ima namreč nepričakovane napredne funkcije. Jexi, nova digitalna pomočnica, postane njegov življenjski partner in skrbi za vsa področja Philovega življenja. Dobesedno za vsa!

Adam Devine je na začetku intervjuja spregovoril o tem, kako je bilo igrati s telefonom namesto človekom v glavni vlogi: "Nedvomno je bilo precej drugače, kot igrati s človeškim bitjem. Res sem se moral privaditi, saj sem imel neprestano v ušesih mikrofon. Vanj je govoril nekdo za kamero, ki sem ga pogosto zelo slabo slišal, saj je v mikrofonu nenehno hreščalo. To me je spravljalo ob živce, zato sem se pretvarjal, da razumem, kaj mi govori Jexi. Vsekakor je bila to dobra vadba mojih igralskih sposobnosti."

Novinarja je zato zanimalo, koliko je v filmu lahko improviziral. "Kar precej. Scenarij je bil sicer odlično napisan, zato sem se trudil, da sem vse šale uprizoril tako, kot so si jih zamislili. So me pa vmes vedno spraševali o predlogih, kako lahko še kaj spremenimo. To smo potem tudi odigrali, tako da je bilo na koncu res veliko improvizacije."

