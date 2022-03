Slovenski pevec v oddaji osupnil z nenavadno izjavo #video

V tretji oddaji šova Lete štejejo s Klemnom Bučanom sta se v ugibanju let preizkusila pevca Irena Yebuah Tiran in Gašper Rifelj. Oba prihaja iz Dolenjske. V oddaji sta poskrbela za veliko smeha, ena izjava pevca pa je bila deležna precej začudenih pogledov in smeha.

Simpatična pevca Irena Yebuah Tiran in Gašper Rifelj sta v oddaji najprej razkrila, kako sta se sploh spoznala. Irena je namreč pred leti s svojim avtomobilom zapeljala v avtopralnico, ki je bila v lasti Gašperja. Na avto je kasneje kar malce pozabila, nato pa jo je zvečer, ko se je avtopralnica zapirala, Gašper poklical in jo vprašal, ali namerava priti po svoj avto. In to je bil začetek njunega dobrega prijateljstva.

Irena in Gašper sta v oddaji poskrbela za veliko zabave z bolj ali manj uspešnim ugibanjem let. Za nekaj začudenih pogledov pa je pri ugibanju let ene od neznank poskrbel Gašper. "Meni se zdi gospa mlajša od 71 let. Če jo primerjam z eno osebo, ki jo poznam, pa malo po vratu, se mi zdi, da so gospe, stare 71 let, malo bolj ranjene po vratu." Njegova izjava je izzvala veliko smeha med občinstvom v studiu.

"Kako si se to lepo izrazil. Čisto nič ne bo zamerila nobena gospa. Zdaj si ti ranil v srce vse starejše od sedemdeset let," mu je hitro odvrnil voditelj Klemen Bučan. Več v zgornjem videu.

Irena in Gašper podrla dva neslavna rekorda

Lahko rečemo, da sta se Irena Yebuah Tiran in Gašper Rifelj v oddaji Leta štejejo zelo zabavala, ob tem pa podrla dva neslavna rekorda. Najprej sta neznanca postarala kar za trinajst let, kar je največje število zgrešenih let v prvih treh oddajah, nato pa osvojila 2.400 evrov, kar je najmanj do zdaj.

Tudi nocoj se nam v oddaji obeta pestro dogajanje, saj bosta leta ugibali glasbenici Alenka Godec in Simona Vodopivec.

Leta bomo ugibali vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.