To informacijo iz zakulisja je voditelj zavrnil #video

Sinoči smo lahko prvič v vlogi voditelja kviza Leta štejejo gledali Klemna Bučana. Nocoj se kviz nadaljuje z novim tekmovalnim parom ob 19.45 na Planetu. Z nami bosta Eva Boto in David Amaro.

Za voditeljem Klemnom Bučanom je prva oddaja Leta štejejo in pravi, da se je zelo zabaval. A ene informacije pred snemanjem ni želel vedeti. Ker veliko znanih tekmovalcev tudi osebno pozna, je želel biti previden, da ne bi povedal česa preveč ali pa bi jim nehote še bolj pomagal. Zato je to informacijo preprosto zavrnil.

Sinoči sta v kvizu ugibala Ana Maria Mitić in Ranko Babić, nocoj pa sta na vrsti pevca Eva Boto in David Amaro. A zdaj, ko je led prebit, si je oddahnil tudi voditelj. "Zelo sem vesel, da je prva za mano. Ker sem to čakal, odkar sem izvedel, da bo ta oddaja. Sem samo čakal, da lahko že prvo odvodim, da vidim, če mi gre."

To je zabavna oddaja, pri kateri se res zabavamo, malo manj mogoče tekmovalca, saj je pri njima v igri denar, pravi. Težko pa je tudi stati na odru, saj neznanci ne smejo reagirati na provokacije tekmovalcev, niti z besedami niti z mimiko, da ne bi izdali ali namignili svojih let.

Ne zamudite kviza Leta štejejo, ki bo nocoj ob 19.45 na Planetu.

