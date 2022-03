Eva Boto bo imela nocoj pri ugibanju let svojo taktiko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kviz Leta štejejo bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu. Tekmovalca, ki bosta tokrat ugibala leta neznancev, sta Eva Boto in David Amaro. Ne zamudite!

Eva Boto in David Amaro sta pevca, radijska voditelja, pa tudi prijatelja. Nocoj pa ju bomo spoznali še v vlogi tekmovalcev v kvizu Leta štejejo. Prijateljsko sta se dogovorila, da bosta pred samo oddajo malce povadila na mimoidočih, prepričana pa sta, da bo v oddaji prišlo tudi do prijateljskih nesoglasij, ki jih bosta skušala rešiti. A Eva Boto ima pri ugibanju let taktiko. Kakšna je, nam je zaupala v spodnjem posnetku.

Prijatelja sta že več let, zato Eva priznava, da se ne bi toliko zabavala na snemanju, če ne bi bilo poleg nje Davida. Jaz sem neizmerno uživala, nam pove Eva.

A čeprav ji je šla vaja bolje od rok, se je na snemanju bolje odrezal David. "On je tako padel v to igro, da sem se mu na koncu samo prepustila in mu sledila." Ali se jima je obrestovalo, pa preverite nocoj v oddaji Leta štejejo.

Ne zamudite prvega dela kviza Leta štejejo, ki bo nocoj ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.