Ranko Babić razkril zmoto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvi oddaji kviza Leta štejejo, ki je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45, sta se v ugibanju let preizkusila Ana Maria Mitič in Ranko Babić, ki je med snemanjem razkril, da mnogi zmotno mislijo, da je poročen.