Tako nenavadno darilo je prejela ekipa oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem #video

Voditelja Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa sta v oddaji Jutro na Planetu gostila dva od ustvarjalcev oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, ki sta razkrila, kakšne novosti čakajo gledalce v že 15. sezoni satirične oddaje. "Jaz bom v vlogi korespondenta, imeli bomo pa še enega gosta, ki bo za zdaj ostal skrit. Morda kasneje več ne, a bomo še videli. Pa več golote bo, ampak na žalost samo moške," je malo za šalo in malo zares med drugim razkril Beno Stare.

Sicer pa sta Jure in Beno povedala še, da so ustvarjalci oddaje v vseh teh letih prejeli že kar nekaj zanimivih daril, kot so torte in juhe. Najbolj nenavadno darilo pa so bile vsekakor klekljane spodnjice. "Imeli smo prispevek o klekljarjih in je res prišlo darilo. Najprej me je bilo strah odpreti, potem pa sem videl, da so spodnjice in da so občutno premajhne. Nato smo tudi v oddaji povedali, da so premajhne," je povedal Jure Godler, Beno Stare pa je v šali dodal: "So pa zelo udobne." Več v zgornjem videu.

