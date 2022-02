Spoznajte slovenske neveste v šovu Poroka na prvi pogled #foto

V Sloveniji je več kot 700.000 samskih oseb, ta številka pa v trenutnih časih še narašča. Večina si želi resnega partnerstva in nenazadnje poroke. V slovenski različici šova Poroka na prvi pogled, ki bo na Planetu že v ponedeljek, 28. februarja, bomo spoznali 6 samskih moških in 6 samskih žensk, ki bodo svoje bodoče ženine in neveste prvič videli šele pred oltarjem. Na razburljivo pot iskanja prave ljubezni se podaja naslednjih 6 kandidatk:

Katja

33 let, Sveti Vid (Cerknica)

Katja šteje 33 pomladi in priznava, da ji je spolnost v odnosu zelo pomembna. Po izobrazbi je arhitektka in oblikovalka, v prostem času pa slika akvarele. Je zelo ambiciozna in pravi, da pravega partnerja še ni našla, ker je imela druge prioritete. V življenju ji veliko pomenita vera in umetnost.

Katja. Hajdi

28 let, Ljubljana

28-letna Hajdi je bila samska zadnje leto in pol, s svojim bivšim fantom pa se je razšla, ker se na koncu nista razumela. "Čisto drugačna sva," je razkrila. Zase meni, da se precej razlikuje od ostalih kandidatk.

Hajdi. Sanela

28 let, Ljubljana

28-letna sinologinja, ki tekoče govori kitajsko priznava, da je bila v ljubezni zadržana, ker se je bala, da bi bila razočarana s strani fanta: "Zvezo sem tako prej končala kot bi lahko do česa takega sploh prišlo." Poudarja, da je zdaj prišla do točke, ko se je pripravljena ljubezni 100-odstotno predati.

Sanela. Nina

33 let, Kranj

Nina pri svojih 33 letih priznava, da poroko v šovu vidi kot neko prelomnico. Zelo si namreč želi, da bi se nekomu spet odprla. "Da bi začutila, da je nekdo vreden, da se mu odprem in da sem z njim lahko to, kar sem," je pojasnila. Zadnjih šest let je bila samska, s svojim bivšim pa ima še vedno povsem korekten odnos, saj se je z njim razšla zaradi različnih življenjskih poti. V šovu se bo poročila drugič. Nina je razkrila, da nima velike želje po otrocih: "Jaz sebe vidim srečno, če bom imela otroka ali pa če ga ne bom imela."

Nina.

Kate

34 let, Ljubljana

Kate, ki je stara 34 let, priznava, da se je v preteklosti počutila omejeno na vseh področjih, sedaj pa je srečna in zadovoljna. Z bivšim partnerjem se je razšla, ker sta si predstavljala čisto nasprotje. Ona je namreč zelo pozitivna oseba, on pa je bil po njenih besedah velik negativec. Kate si želi, da bi bilo njeno sodelovanje v šovu nepozabno doživetje, ki bi se razvilo v čarobno pravljico in na koncu v pravo ljubezen. "Jaz verjamem, da je ta moški, ki prihaja v moje življenje, pravi zame," je dejala. Za Kate bo to druga poroka, pravi pa, da je v drugo vedno srečnejše.

Kate. Monja

49 let, Jesenice

Monja pri svojih 49 letih razkriva, da je njen največji strah, da bi na stara leta ostala sama. "Želim si, da bi imela ob sebi nekoga, s katerim bi se lahko skupaj postarala in da bi si z nekom delila posteljo, kjer bi se lahko stisnila k njemu," je odkrito priznala. Za Monjo bo poroka v šovu prva v življenju, z nekdanjim partnerjem pa ima 30 let starega sina.

Monja.

Katere ženine so nevestam izbrali strokovnjaki pa lahko izveste z ogledom šova Poroka na prvi pogled, ki na Planet prihaja v ponedeljek, 28. februarja, ob 20.45. Ne zamudite!

Prvi del resničnostnega šova Poroka na prvi pogled si boste lahko na Planetu ogledali vponedeljek, 28. februarja, ob 20.45. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.