Strokovnjak iz Poroke na prvi pogled: Velik izziv je bil najti kompatibilne pare #video

Strokovanjaki v oddaji Poroka na prvi pogled so imeli pred snemanjem oddaje zelo zahtevno nalogo, saj so morali vse kandidate preučiti in jih nato s pomočjo znanosti združiti v pare.

"Poznali smo določene dejavnike, ki bodo vplivali na to, ali se bosta dve osebi ujeli ali se ne bosta ujeli. Pri tem smo si pogosto rekli, da če se bosta poslušala, bo to delovalo oziroma bo ta par uspešen. Če se ne bosta poslušala ali če ne bosta mogla prek neke razlike med njima, pa se verjetno ne bosta ujela. Nismo pa mogli stoodstotno napovedati, da se bosta dva v čisto določenem trenutku ujela," je o oddaji povedal psiholog in psihodiagnostik Timotej Strnad.

"Kompatibilne pare je bil izziv najti. V psihologiji je tako, da če poznamo emocionalni profil osebe, osebnostni profil, motivacijski profil, vrednote, načela te osebe, potem lahko z določeno verjetnostjo napovemo, da bo neki par deloval, tudi ko se bodo pojavili prepiri, da jih bosta skupaj razrešila, ker imata skupne vrednote, skupna načela in tako naprej," je še povedal Timotej Strnad.

