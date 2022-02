Poglejte, kaj nas čaka v novi sezoni oddaje Pri Črnem Petru

Gledalci lahko v novi sezoni pričakujejo veliko novosti, za pestro dogajanje v najbolj zabavni slovenski gostilni pa bo skrbela originalna zasedba z voditeljico Jasno Kuljaj na čelu. Prva oddaja, ki bo ravno na pustno soboto, bo še posebej norčava in polna prismuknjenih trenutkov.

Boste sploh prepoznali voditeljico oddaje?

Jasna Kuljaj bo večer povezovala oblečena v naglušno starejšo gospo, natakarico Sofijo pa bomo lahko videli v kostumu Rdeče kapice. Gostje stalnega omizja se bodo skupinsko našemili z namenom, da bi Sofija končno spoznala, da bi gostilna Pri Črnem Petru morala ponujati tudi hrano.

Foto: Bojan Puhek

Pustno oddajo bodo zaznamovale resnično poskočne in vesele pesmi, med katere vsekakor spada tudi najnovejša uspešnica Damjana Murka in vedeževalca Blaža, ki bo Jasni tudi prerokoval. Brez odvečnega olepševanja ji bo razkril, da bo gostilna Pri Črnem Petru propadla, če jo bo krmarila kar sama, brez sovoditelja. Jasni se zdi to odlična ideja in odloči se za razglasitev avdicije.

Kdo bo sovoditelj Jasne Kuljaj?

V vsaki oddaji bo testirala enega gledalcem bolj ali manj poznanega kandidata. Na koncu sezone bodo izbrali zmagovalca, svoj glas pri tem bodo imeli tudi gledalci, ki bodo lahko vsak teden glasovali na Facebook strani gostilne Pri Črnem Petru. Koga bo Jasna preizkusila najprej, bo jasno že v naslednji oddaji.

Fotoutrinki prve oddaje v novi sezoni:

Natakarica Sofija bo razkrila pomembno novost: vsak, ki v gostilno pride prvič, pije zastonj! To bo dalo krila novinarju Regonu, saj brezplačna pijača zanj pomeni izpolnitev najlepših sanj! Že v drugi oddaji se bo preobrazil v čisto novo osebo, samo da mu ne bi bilo treba seči v žep! In to vsako soboto znova!

Vzdušje bo še posebej pestro, saj ga bodo začinile tudi maske Litijskega karnevala. Znani politični obrazi bodo združeni rajali ob veselih ritmih in morda bodo ob dobri glasbi pozabili na razdeljenost in bližajoče se volitve. S seboj bodo pripeljali tudi masko Luke Dončiča, ki ga bo gasilec Sašo skušal preigrati.

Foto: Bojan Puhek

Za odlično glasbo bodo v prvi oddaji sezone poskrbeli Fehtarji, Boštjan Konečnik, Malibu s Strašnim Jožetom, Firbci, Bepop, Damjan Murko in vedeževalec Blaž ter nova zasedba na glasbeni sceni Ju-Jo. Ne zamudite!

Prva oddaja nove sezone oddaje Pri Črnem Petru, ki bo pustno obarvana, bo na sporedu v soboto, 26. februarja, ob 19:45 na Planetu. Zamujene oddaje si boste lahko ogledali tudi v Planeteki.

