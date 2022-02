Oddaja Pri Črnem Petru bo Jasni Kuljaj iskala sovoditelja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na pustno soboto, 26. februarja, se na Planet vrača ekipa zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru! Druščina z voditeljico Jasno Kuljaj na čelu nam znova obljublja prijetne večere ob dobri glasbi in zabavnih pripetljajih že znane druščine iz najbolj televizijske gostilne.

V soboto, 26. februarja, se ob 19.45 na Planetu vračamo v gostilno Pri Črnem Petru, ki nas bo v novem sklopu oddaj pozdravila z že znanimi, priljubljenimi obrazi in svežimi glasbenimi nastopi. Voditeljici Jasni Kuljaj bo tudi tokrat družbo delala prikupno zmedena natakarica Sofija (Alja Prgin), z nami pa bodo tudi že znani humorni liki gasilec Sašo (Sašo Dobnik), novinar Regon (Sašo Đukić) in poštar Peška (Boštjan Meglič).

Ekipa oddaje Pri Črnem Petru nam je polepšala božični večer, zdaj pa se z novimi oddajami vrača v prijetno gorsko kočo ...

Prva oddaja bo pustno obarvana in polna norčavih ter prismuknjenih trenutkov, obiskale nas bodo tudi maske iz Litije, ki bodo s seboj pripeljale masko Luke Dončića, pustno opravljene pa bodo nastopile tudi dame iz skupine Bepop. Prvo oddajo bodo sicer zaznamovale resnično poskočne in vesele pesmi, med katere vsekakor spada tudi najnovejša uspešnica Damjana Murka in vedeževalca Blaža, ta bo Jasni tudi prerokoval. V svojem slogu ji bo zaupal, da bo gostilna propadla, če jo bo krmarila kar sama, brez sovoditelja, zato se bo Jasna odločila poiskati sovoditelja. V vsaki oddaji bo preizkusila morebitnega sovoditelja, na koncu pa bomo dobili zmagovalca.

Franko Bajc nam pripravlja primorsko obarvan večer

Prvega morebitnega sovoditelja bomo spoznali že v drugi oddaji, ko nas bo obiskal Franko Bajc in poskrbel za primorsko obarvan večer, slišali pa bomo tudi prvo glasbeno premiero. Vsako soboto bomo namreč Pri Črnem Petru predstavili pomladno glasbeno novost, na koncu sezone pa bomo s posebnimi gosti v studiu izbrali zmagovalno pesem, ki bo postala pesem pomladi!

Igrana zabavnoglasbena oddaja Pri Črnem Petru se na Planet vrača že na pustno soboto, 26. februarja, ob 19.45.

