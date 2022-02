Challe Salle načrtuje zaroko, poroko in večanje družine #video

Danes goduje sveti Valentin in danes naj bi si zaljubljenci podarjali majhna darilca. Načeloma naj bi za to zadostovale lepe besede in voščilnice. Pa gre danes res za samo to?

"Glede na to, da je uvožen in da je meni ljubši 8. marec, nimam nobenih posebnih preferenc glede valentinovega. Če ne daješ celo leto, nima smisla, da daješ en dan," pravi glede daril fotograf Aleš Bravničar.

Večni romantik, sanjač in glasbenik, ki se je na veliko presenečenje vseh podal na samostojno pot, Miki Vlahovič je svoji ženi ob 25. obletnici poroke podaril pesem, priznal pa je, da njegova Petra tudi za valentinovo nikoli ne ostane praznih rok: "Že celo življenje sem romantik in vedno nekaj naredim oziroma se potrudim za neko malenkost, čeprav je že to, da pri teh letih ne pozabim, veliko." Miki pa je letos za svojo najdražjo šel še nekoliko dlje in razkril: "Zanjo bom priredil koncert."

Mikijev sin Mark je s svojim dekletom Niko Jagodic že zaročen. Mladi par se je ravnokar vrnil s potovanja. Uživala sta namreč na Tenerifih, ta izlet pa je predstavljal dekletovo darilo za njegov rojstni dan. Nika je poudarila, da je bilo to darilo za njegov rojstni dan in valentinovo, nad čemer pa Mark ni bil najbolj navdušen. Nika je nato razkrila, da je lani Mark sicer pozabil na valentinovo, ampak da jima kot paru veliko pomeni: "Sicer je zelo pozoren. Tudi obletnico praznujeva vsak mesec, tako da sva zelo za take praznike." Mark pa je dodal, da si je treba vzeti čas.

V različnih kulturah ima valentinovo različen pomen, ki pa se je skozi leta in stoletja tudi spreminjal. Na Japonskem, v Južni Koreji in Avstraliji je denimo valentinovo dan, ko ženske osebam, ki jih imajo rade, podarijo čokolado in cvetje. Čokolada, ki jo ženske podarijo prijateljici, čokolada, ki jo ženske podarijo sodelavcem, in čokolada, ki jo ženske podarijo svojemu izbrancu, se vse imenujejo različno.

Tudi Challe Salle je priznal: "Če ne drugega, si vsaj vzameš čas za svojega partnerja in se malo podružiš. Meni je odlično, ker sva oba tak tip človeka, da sva lahko kjerkoli, pa se imava dobro, ker sva skupaj, in si na ta način pokaževa neko pozornost." Challe Salle in njegova izbranka Ivona pa razmišljata tudi o širjenju družine, letos bi se rada tudi zaročila. Slovenski zvezdnik je za poroko napovedal: "Malo sva se pogovarjala o tem. Definitivno bi jo naredila bolj za ožji krog družine, prijateljev, ne za veliko ljudi. Zagotovo bo pa dobra žurka z veliko dobre hrane, pijače in seveda glasbe."

Dobro razvito oglaševanje pa je v Južni Koreji vplivalo na nastanek novega praznika, ki poteka 14. aprila in je imenovan "črni dan". Takrat moški, ki za valentinovo niso dobili ničesar, skupaj jedo rezance po kitajsko v črni omaki.

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.