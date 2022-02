Takšne so denarne nagrade za slovenske dobitnike olimpijskih medalj #video

Že začetek letošnjih olimpijskih iger je slovenskim navijačem prinesel veliko veselja. V oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko spremljate od ponedeljka do sobote ob 7. uri, so zato gostili nekdanjega skakalca, ki je zaznamoval prve olimpijske igre za samostojno Slovenijo, Francija Petka. Ta je spregovoril o tem, kako uspehi in neuspehi vplivajo na športnike in kako je videti prehod, ko športniki sklenejo svojo profesionalno športno kariero.