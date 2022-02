To je s cmokom v grlu in solzami v očeh priznal avtomobilistični novinar #video

Ciril Komotar je v začetku pogovora z novinarko Evo Cimbola sprva spregovoril o svoji vrnitvi domov: "Zelo mi odgovarja. Namreč, ko si toliko časa na poti, začneš pogrešati majhne stvari, kot so slovenski jezik, slovenske registrske tablice in podobne stvari. Najpomembnejše od teh pa so gotovo otrok in prijatelji ter dekle. Ko jih enkrat dobiš nazaj, je vse precej lažje."

V nadaljevanju je nato dodatno poudaril, da je bil najtežji del potovanja pustiti doma svoje najdražje, pojasnil pa tudi podrobnosti o videu, v katerem je poklical mamo.

"Mamo sem poklical, ker sem ji želel voščiti vesel božič. Hotel sem se samo slišati z nekom od domačih. Mama se je v pogovoru zelo odprla, kar je zanjo, sploh v pogovoru po telefonu, zelo nenavadno. Govorila je o tem, kako je bilo včasih in me spraševala, če kaj pogrešam otroka … Po koncu pogovora smo vsi v sobi jokali," je razkril novinar.

V nadaljevanju je Ciril nato še natančneje spregovoril o tem, kako je biti več kot mesec dni odsoten iz življenja lastnega otroka. S cmokom v grlu in solzo v očeh je priznal: "Težko je. Otrok verjetno vsakemu staršu pomeni največ in pri meni ni nič drugače. S svojo hčerjo sem poskušal komunicirati vsak drugi dan in to mi je uspevalo. Bolelo pa me je, ker je toliko časa nisem videl."

Ciril je izpostavil tudi, da se je bilo naposled tudi težko vrniti in hčeri ne nuditi ravno vsega, kar si je zaželela. "Otroci znajo to izkoristiti. Težko je, ko jim želiš dati vse, obenem pa biti starš in postavljati mejo," je še pojasnil.

Eva Cimbola ga je nato vprašala, če se kaj boji, da bi mu hčer odsotnost iz njenega življenja kadarkoli očitala. Ciril je odgovoril: "Obstaja nevarnost, da bi mi. Najpogostejše vprašanje, ko sem na poti, je ravno na temo, kdaj se vrnem. Otroci so zelo pametni in veliko čutijo, vseeno pa jim je nekatere stvari težko razložiti tako, da jih bodo zares razumeli. Ona razume, koliko časa me ne bo, ampak me še vedno vsak dan vpraša isto vprašanje, ker si želi skrajšati čas moje odsotnosti."

Novinar je nato dodal, da mu sicer morebitni očitki na to temo ne povzročajo toliko skrbi, ker bo hčeri prej ali slej lahko pojasnil, zakaj je tako in da v življenju obstajajo tako družina kot tudi druge stvari. "Zdi se mi, da sem lahko zares dober oče, če sem tudi na drugih področjih zadovoljen, uspešen in izpopolnjen," je še dodal.

Avtomobilistični novinar je nato priznal, da mu je odsotnost prinesla tudi razhajanja v zasebnem življenju. Potovanje je namreč vplivalo na njegov odnos z njegovim najboljšim prijateljem. Ta ga je na spremembo v odnosu tudi opozoril, kar je Ciril sprejel zelo dobro in na kritiko tudi ustrezno odreagiral.

Ciril pa je v zaključku intervjuja razkril še, kako je na njegove odnose vplivala njegova prepoznavnost: "Odvisno, koga vprašaš. Zase trdim, da se zaradi tega nisem spremenil, ampak včasih nimamo najboljšega vpogleda vase, ker stojimo sami sebi preblizu. Naj drugi povejo."

